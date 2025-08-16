Tunisie: Démolition de l'Hôtel du Lac, rumeurs ou réalité ? Que se passe-t-il vraiment ?

Depuis la journée du 15 août, les réseaux sociaux tunisiens sont en ébullition à la suite d'une publication de l'architecte Amira Belhaj Hlali, affirmant que les travaux de démolition de l'emblématique Hôtel du Lac auraient débuté. Un message relayé largement, suscitant à la fois émotion, indignation et appels à la mobilisation citoyenne.

La publication, accompagnée de visuels montrant une palissade métallique installée autour du bâtiment, a rapidement relancé le débat sur le sort de ce monument d'architecture brutaliste, construit dans les années 1970 et à l'arrêt depuis 2000.

Face à la rumeur, plusieurs acteurs du patrimoine sont montés au créneau. L'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) a exprimé sa vive inquiétude, appelant à une mobilisation générale. De son côté, Amel Meddeb, architecte et députée à l'ARP, a annoncé son intention d'organiser une manifestation pacifique dans les prochains jours, tout en alertant l'Institut national du patrimoine (INP) et les écoles d'architecture.

Cependant, aucune source officielle ne confirme à ce jour le début d'une quelconque démolition.

Contactée par les médias, la Libyan Arab Foreign Investment Company, propriétaire de l'immeuble, dément catégoriquement toute opération de démolition. Elle précise que les interventions actuelles relèvent uniquement de travaux intérieurs de remise en état, sans affecter la structure extérieure du bâtiment, qui restera intacte.

Pour rappel, l'Hôtel du Lac avait déjà fait l'objet de débats publics en 2024 et 2025. La Commission nationale du patrimoine, réunie en juillet 2024, avait clairement acté sa préservation, inscrivant sa restauration parmi les projets prioritaires du ministère des Affaires Culturelles. En juin 2024, on a même annoncé un projet de réhabilitation global, incluant hôtels, commerces et espaces de loisirs, sans modification de la forme architecturale du bâtiment.

Malgré ces assurances, le flou persiste. Aucun communiqué officiel du ministère de la Culture, de la municipalité de Tunis ou de l'Institut du patrimoine n'a encore été publié en réponse aux interrogations légitimes soulevées par la société civile.

En l'absence de confirmation formelle, la question demeure : l'Hôtel du Lac est-il réellement en danger de démolition, ou les travaux en cours ne sont-ils que les prémices d'une restauration attendue depuis plus de deux décennies ?