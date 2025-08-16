Tunisie: Ligue 1 - Championnat National - 2e journée - CSS - L'obligation de rachat déjà !

Un seul objectif pour les Sfaxiens à Bizerte : redresser la barre par une victoire.

La défaite du CSS face à l'ESZ lors de la première journée a mis d'emblée l'entraîneur Mohamed Kouki et ses hommes sous forte pression. Avec un second match en déplacement contre le CAB à ne pas perdre coûte que coûte pour gommer en partie la forte déception. Par une victoire, ce serait le scénario idéal.

Par un nul, ce ne serait pas la grande satisfaction mais quand même un moindre mal. Le coach Mohamed Kouki ne peut qu'acquiescer. «Certes, le parcours n'est qu'à son début et on a largement le temps de se rebiffer», clame-t-il, mais il est bien persuadé au fond de lui-même que l'impact psychologique d'un second faux pas sur son groupe serait immense.

Cette empoignade contre les Cabistes de Soufien Hidoussi sera pour lui une épreuve très dure surtout au niveau mental. «Il nous faudra plus d'envie et de générosité pour bien négocier ce match piège, à pile ou face», a-t-il martelé avant le voyage de Bizerte

Dahmen de nouveau dans les buts

Le grand regret de Mohamed Kouki est de n'avoir pas pu compter contre les Sang et Or de Zarzis sur son portier numéro un Aymen Dahmen. Il ne le dit pas tout haut, mais il est persuadé qu'avec Dahmen, sa défense n'aurait pas encaissé les deux buts de la défaite avec autant de naïveté.

«Aymen est le pion le plus important de mon échiquier. C'est un leader sur le terrain qui inspire une grande confiance. Son retour dans les buts va nous être très bénéfique», indique-t-il. C'est le premier gage de sécurité pour une ligne arrière déboussolée dimanche dernier.

Le deuxième renfort pressenti pour cette défense pas encore assez compacte dans son axe central, c'est l'entrée en matière de Kévin Mondeka pour composer avec Hicham Baccar la paire centrale.

En attendant que Hamza Mathlouthi, qui a signé pour deux saisons, rejoigne le groupe et offre une multitude d'options. Mais si Aymen Dahmen est de retour, la mauvaise nouvelle est le forfait pour blessure du demi Ammar Taifour.

Un handicap de taille au niveau de la récupération pour un milieu de terrain qui aura fort à faire devant les Cabistes. En attaque aussi, Mohamed Kouki a encore plein de soucis.

Omar Ben Ali n'est pas le grand finisseur sur lequel il peut tabler. Le compartiment offensif a besoin aussi, avec Willy Onana, d'un autre joueur de percussion.

Mais en attendant que le mercato soit clôturé et que le groupe bien renforcé, il va falloir sortir indemne du guêpier cabiste pour bien attaquer le match loin des bases qui va suivre contre l'ESM.