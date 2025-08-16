Tunisie: Ligue 1 - Championnat National - 2e journée - ST - Prendre son envol

Pour sa première sortie dans son fief du Hédi-Ennaifer, le Stade Tunisien a hérité du promu aghlabide, un Onze qui a parfaitement inauguré sa saison.

Le Stade, par contre, a lâché ses premiers points au Mustapha Ben Jannet en croisant l'USM. Et en dépit d'une production d'ensemble des plus intéressante face aux Bleus, l'équipe de Chokri Khatoui n'est pas parvenue à forcer la décision. Il va donc falloir rectifier le tir face à la JSK, histoire de lancer sa saison.

Aujourd'hui, le Stade traverse une période transitoire et même délicate avec les départs de plusieurs cadres Laifi, Ouattara, Ghazi Ayadi, Sadok Kadida, Mugisha et probablement Khalil Ayari qui a obtenu son bon de sortie. Quant aux recrues, les Mizouni, Skander Sghaier, Ismael Adissa, Amine Khemissi, Abderrahmen Hanchi, Firas Aifia, Amir Jaouadi, Hosni Guezmir et Godswill Emmanuel, seule la compétition nous en apprendra davantage sur leur apport.

Aujourd'hui, en attendant la mi-septembre et l'entrée en lice stadiste en C3 face aux Mauritaniens de l'ASC Snim, il va falloir aux Bardolais de monter en régime et surtout lancer une dynamique de victoires.

Dans son bastion du Bardo, le Stade s'attaque donc à une JS Kairounaise qui ambitionne forcément de signer la passe de deux. Quoi de plus légitime d'ailleurs pour un Onze aghlabide qui entend performer cette saison et surtout s'inscrire dans la durée. Cependant, il faudra éviter cette baisse d'énergie constatée lors de la 2e période du match face à l'USM et redoubler d'efforts jusqu'au bout pour plier le match. et aussi dégager à présent une ossature sans s'éterniser dans les rotations qu'impose le renouvellement des cadres de l'équipe.

On prend quasiment les mêmes...

Quel Onze-type stadiste à l'épreuve des Aghlabides ? Chokri Khatoui ne devrait pas toucher à la charpente d'une équipe encore en rodage, même si, dans le contenu, le Stade rassure toujours. Ainsi, devant Noureddine Farhati, à droite Ouerghemmi est en ballottage avec Hedi Khalfa.

Sur le flanc gauche, Yassine Mizouni sera reconduit et complèterait la ligne défensive avec Sahraoui et Arous. Là, dans l'axe, Khatoui peut aussi innover et lancer le transfuge béjaois, Skander Sghaier, ou encore le Nigérian Ismael Adissa. Au milieu à présent, les deux pistons Rayan Smaali et Yussuf Touré seraient associés à Amath Ndaw mais Khatoui peut aussi opter pour Elyes Jelassi, voire Hazem Khemiri.

Enfin, en attaque, ça se bouscule au portillon avec un couloir gauche où Amine Khemissi est concurrencé par Sajed Ferchichi et Firas Aifia, rien que ça ! A droite par contre, en l'absence de Khalil Ayari, en test au PSG, Youssef Saafi tient la corde et complètera le compartiment offensif avec la pointe Amir Jaouadi. En football, « qui veut aller loin ménage sa monture », et Khatoui peut compter sur les solutions offensives Hosni Guezmir, Nacef Atoui, Najd Dabbeb et le Nigérian Godswill Emmanuel.