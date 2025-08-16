Tunisie: Ligue 1 - Championnat National - 2e journée - CAB - Chasser le signe indien !

En recevant le CSS, les Cabistes feront en sorte de gagner et bien démarrer la saison face à un adversaire blessé.

Si, lors des exercices précédents, le CAB a mal entamé le départ, cette fois-ci il semble mieux armé pour éviter de tomber dans le même piège. D'abord, parce que le nul ramené de Metlaoui a donné confiance au groupe et puis parce qu'on a opté pour la continuité. Cela veut dire qu'il reste à soigner voire parfaire les automatismes seulement.

Dans le même temps, le travail physique est toujours pris en compte par le staff qui en a la charge. Il va falloir traduire tous ces arguments sur le terrain, cet après-midi, contre le CSS, une équipe qui a toujours posé des problèmes aux cabistes à Bizerte même.

Ces derniers réussiront-ils à relever le défi et mettre un terme au signe indien qui les poursuit dans leur fief devant l'adversaire sfaxien? Il semble qu'au CAB la matière ne manque pas, mais c'est à Sofiene Hidoussi de savoir s'en servir... et comme celui- ci est un entraîneur averti, il saura certainement trouver l'astuce pour surprendre son vis-à-vis, c'est du moins ce qu'on espère dans le camp local.

Presque les mêmes!

La formation attendue ne sera pas très différente de celle qui a affronté l'ESM le weekend passé. Si remaniement il y a, ce serait probablement au niveau de l'attaque. En effet, Oussama Ali et Noureddine Ayende pourraient être relégués au banc des remplaçants pour laisser leurs places respectives à Iyed Midani ( ou Cissoko) et Momar Diop.

On verrait ainsi Youssef Maktouf garder les bois, Guesmi dans le flanc droit de la défense et Rhimi comme latéral gauche alors que Allala et Bougatfa formeront l'axe central. À l'entrejeu, Abdou Seydi évoluera derrière Aymen Amri et donc Mideni ( ou Cissoko) pour appuyer les attaquants Diop, Ahmed Amri et Timi. Les changements qui pourraient intervenir s'effectueront sur la forme physique des joueurs qui feraient banquette.

Et là, le nouvel entraineur adjoint, Amir Dridi, chevronné comme il l'est, aura son mot à dire ...