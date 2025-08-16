L'actuel directeur des Risques et Contrôles à la direction générale du Contrôle d'Etat, Isaac Gervais Onghabat, vient de publier un article dans lequel il émet des propositions allant dans le sens d'intensifier et de poursuivre les actions dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du térrorisme et le financement de la profifération des armes à destruction massive (LCB/FTP). Il souhaite cette proposition soit considéré comme étant le document de référence dans le cadre de LCB/FTP.

L'auteur s'appuie sur les recommandations du Groupe d'action financière (Gafi) afin de proposer des mesures conservatoires sur l'importance de l'élaboration et la tenue d'une cartographie des risques par un comité national de maîtrise des risques afin de maintenir les actions de prévention contre LCB/FTP.

«La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes à destruction massive, à travers le dispositif LCB/FTP est devenue une obligation pour chaque pays de s'en tenir afin de maintenir leur position sur la non-inscription à la liste grise du Gafi à partir des actions concrètes de surveillance sur la conformité et le risque », a-t-il expliqué.

Pour lui, l'approche par les risques permet de faire une évaluation sélective et objective facilitant l'atteinte des résultats d'atténuation des risques dans le processus d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment. Isaac Gervais Onghabat pense que l'élaboration de la cartographie des risques par la comité national de maîtrise des risques doit classifier les risques, notamment les risques de non-conformité et les risques inhérents.

Il rappel que la gestion du risque dans le cadre du dispositif LCB/FTP est associé à la recommandation n°1 du Gafi portant sur l'évaluation des risques et application d'une approche fondée sur les risques, qui permet de faire la segmentation des secteurs d'activités les plus risqués au moins risqués afin de renseigner la cartographie des risques. «Cette évaluation permet au comité national des risques d'appliquer la recommandation n°2 concernant la coopération avec les mesures édictées par les organes de type Gafi tel qu'en Cémac avec le Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (Gabac) ainsi que la coordination nationale à travers des organes habilités qui sont les autorités de poursuite pénale, autrorité de contrôle », indique l'auteur.

La cartographie des risques devient l'élément essentiels dans la définition des politiques nationales en matière de LCB/FTP en plus de la "Loi n°9-22 du 11 mars 2022 portant prévention et les infractions assimilées en République du Congo" afin de s'assurer des mesures de prévention et d'atténuation des risques de blanchiment de capitaux. Il sied de noter que ce cadre congolais est certifié Lead risk manager selon la norme ISO 31000, et Lead implémenter en système de management de la conformité ISO 37301.