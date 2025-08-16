Congo-Brazzaville: 65e anniversaire de l'indépendance - Les Congolais renouent avec le défilé civil et militaire

La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a été marquée, le 15 août, à Brazzaville par un défilé civil et militaire ainsi que la décoration d'un échantillon de douze Congolais au le boulevard Alfred-Raoul par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Après cinq ans d'éclipse à cause de la pandémie de covid-19, les Congolais ont renoué avec le traditionnel défilé militaire et civil qui a duré près de trois heures. Sous le rythme de la musique principale des Forces armées congolaises (FAC) accompagnée par le détachement de la fanfare des forces aériennes des Etats-Unis en Europe et en Afrique, le défilé militaire a duré près d'une cinquantaine de minutes.

Placées sous le commandement du commandant de la Zone militaire de défense n°9 Brazzaville, le général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, les troupes de la garnison de Brazzaville, appuyées par quelques détachements venus de l'intérieur du pays et de l'unité de la police constituée, sont montées sur le macadam.

En effet, après la demande de l'autorisation de commencer le défilé auprès du chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, le commandant de la 40e brigade d'infanterie mobile, le général Fermeté Nguinou, a été le premier a marqué les pas avant de laisser la place aux troupes d'honneur, aux écoles des FAC (Ecole militaire préparatoire général Leclerc, l'Académie militaire Marien-Ngouabi, l'Ecole des sous-officiers et d'active de Gamboma), suivies des unités du commandement des forces de police, de la gendarmerie nationale, de l'armée de l'aire, de l'armée de terre, la marine nationale.

Comme d'habitude, c'est le groupement para-commando qui a bouclé cette parade militaire avant les corps paramilitaires, notamment la douane et les eaux et forêts. La dernière partie du défilé militaire a été ponctuée par le passage des engins des trois composantes de la force publique ainsi que les hélicoptères ayant survolé le ciel de Brazzaville.

La liesse des civils

Absente des précédentes éditions, la population civile a aussi répondu présente aux festivités marquant l'an 65 de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Bénéficiant de 130 carrés, la partie civile agrémentée par la fanfare de l'Eglise Kimbanguiste a mis en haleine de nombreux Congolais ayant effectué le déplacement du boulevard Alfred-Raoul pavoisé aux couleurs du drapeau national. Institutions publiques et privées, banques et assurances, ONG et associations, partis politiques, confessions religieuses, personne n'a voulu rester en marge de ces festivités.

Au nombre de ces institutions, on peut compter la Présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Primature, les ministères et les neuf arrondissements de Brazzaville, sans oublier la commune de Kintelé. Le tout sous les applaudissements du couple présidentiel et de nombreux invités ayant pris place à la tribune d'honneur érigée pour la circonstance.

Douze Congolais élevés dans les différents ordres nationaux

En marge du défilé marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Congo, le président de la République, grand maître des ordres nationaux, a décerné à titre exceptionnel et à titre normal des distinctions honorifiques à certains agents des secteurs publics et privés, ainsi qu'à des personnalités qui se sont distingués tout au long de ces années.

Au nombre des récipiendaires, il y a le colonel Félix Mouzabakani, le président du haut conseil des sages et notabilités du Congo, Jean-Marie Ewengué, et le Pr Itoua Ngaporo, reçus tous dans l'ordre du mérite congolais à la dignité de grand officier, avec félicitations du chef de l'Etat.

Le directeur général de la BGFI Bank Congo, Yvon Serge Foungui a, quant à lui, été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Trois personnalités ont porté les médailles de grand chevalier dans l'ordre du mérite congolais, parmi lesquelles Eudes Saturnin Itoua et Moukengué Mouemé Ritie.

Dans l'ordre du dévouement congolais ont été élevés à la dignité de grand officier Marianne Sianard, Cornellie Adou-Ngapi ; au grade de commandeur, Gabriel Nsiété ; au grand officier, Ndé Leyina Rodrigue. Dans l'ordre du mérite sportif, le jeune athlète congolais, Briny Oscar Kouba Matouridi. A seulement 17 ans, il est sans nul doute le plus jeune Congolais à recevoir cette distinction. Briny Oscar Kouba Matouridi a écrit une page inédite de l'histoire du scrabble en faveur de l'Afrique.

Lors de la 53e édition de la Coupe du monde de scrabble francophone, organisée du 10 au 18 juillet dernier à Trois-Rivières au Québec, le jeune congolais a décroché la médaille d'or dans le prestigieux Tournoi Homologué 3 (TH3), en terminant premier ex aEquo parmi 286 joueurs venus de plus de 25 pays. « Nous vous décernons la médaille d'or dans l'ordre sportif avec nos félicitations », a encouragé le chef de l'Etat.