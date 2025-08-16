Algérie: Chute d'un bus à El Harrach - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha s'enquiert de l'état de santé des blessés aux hôpitaux d'Aïn Naâdja, Zemirli et Mustapha pacha

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, s'est rendu, samedi, à l'hôpital central de l'Armée à Ain Naâdja, à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zemirli d'El Harrach et au centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha pacha pour s'enquérir de l'état de santé des blessés du tragique accident, survenu vendredi, à la suite de la chute d'un bus de transport de voyageurs à Oued el Harrach (Alger), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"A la suite du tragique accident survenu hier, causé par la chute d'un bus de transport de voyageurs à Oued el Harrach, ayant entrainé la perte de vies humaines et causé plusieurs blessés, six (6) blessés ont été transférés à l'hôpital central de l'Armée, afin de recevoir les soins nécessaires et la prise en charge requise", précise la même source.

"Dans ce cadre, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, s'est rendu, ce samedi 16 août 2025, à l'hôpital central de l'Armée, à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zemirli d'El Harrach, ainsi qu'au centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha, afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés, et de leur apporter à eux et à leurs familles un soutien moral", ajoute le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.