ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, s'est rendu, samedi, à l'hôpital central de l'Armée à Ain Naâdja, à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zemirli d'El Harrach et au centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha pacha pour s'enquérir de l'état de santé des blessés du tragique accident, survenu vendredi, à la suite de la chute d'un bus de transport de voyageurs à Oued el Harrach (Alger), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"A la suite du tragique accident survenu hier, causé par la chute d'un bus de transport de voyageurs à Oued el Harrach, ayant entrainé la perte de vies humaines et causé plusieurs blessés, six (6) blessés ont été transférés à l'hôpital central de l'Armée, afin de recevoir les soins nécessaires et la prise en charge requise", précise la même source.

"Dans ce cadre, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, s'est rendu, ce samedi 16 août 2025, à l'hôpital central de l'Armée, à l'établissement hospitalier spécialisé Salim Zemirli d'El Harrach, ainsi qu'au centre hospitalo-universitaire Mustapha Bacha, afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés, et de leur apporter à eux et à leurs familles un soutien moral", ajoute le communiqué.