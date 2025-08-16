ALGER — La présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui, a présenté, samedi, ses sincères condoléances aux familles des dix-huit (18) personnes mortes dans la chute d'un bus dans l'Oued El Harrach (Alger) survenue vendredi.

En cette douloureuse épreuve, la présidente de la Cour constitutionnelle présente ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, de prêter à leurs proches patience et réconfort et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement.