Algérie: Tlemcen - Efforts soutenus pour améliorer l'approvisionnement en eau potable et rationaliser sa consommation

TLEMCEN — Les services de la wilaya de Tlemcen oeuvrent à améliorer l'approvisionnement des citoyens en eau potable et à sensibiliser à la nécessité de rationaliser l'utilisation de cette ressource vitale, dans le cadre de plusieurs projets de développement visant à augmenter le taux de couverture.

Le secteur des ressources en eau de la wilaya de Tlemcen a bénéficié, cette année, d'un montant de 1,8 milliard de DA pour la réalisation et l'équipement de 18 nouveaux forages à travers plusieurs communes, telles que Aïn Talout, Sabra, Beni Smiel, Bouihi et Nedroma, selon les responsables de cette direction.

La même source a ajouté que ce budget permettra également de réaliser et de raccorder 10 réservoirs d'une capacité quotidienne de plus de 6000 mètres cubes dans les localités de Cheikh et Ouled Moussa à Sebdou, Zaouia Sidi Yacoubi à Nedroma, Aïn El-hout à Chetouane, Zahra à El Azail, ainsi que dans les communes de Souahlia et Bab El Assa.

Des travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable sur 70 km sont aussi en cours, en plus de l'élimination des points noirs et des fuites à Aïn Nehala, dans les quartiers Oudjlida et Hai Zitoune à Tlemcen, ainsi qu'à Aïn Defla et Ouzidane, à Chetouane.

Il est également signalé que le taux d'approvisionnement en eau potable est en "amélioration progressive", certaines zones étant desservies quotidiennement, d'autres tous les deux ou quatre jours. Ce taux devrait s'améliorer davantage après l'achèvement des projets en cours, assure-t-on.

Le wali de Tlemcen, Youcef Bechlaoui, avait annoncé, lors d'un espace citoyen organisé par la radio de Tlemcen, que plus de 1 milliard de DA ont été mobilisés pour réaliser plusieurs projets d'approvisionnement en eau potable, notamment dans le couloir ouest de la wilaya qui comprend 14 communes.

Il a notamment indiqué que 300 millions de DA ont été mobilisés pour la réhabilitation du réseau d'eau potable du quartier Oudjlida à Tlemcen, 200 millions de DA pour le quartier Sidi Abderrahmane à Nedroma, 400 millions de DA pour le raccordement et l'équipement de 4 forages à Bab El Assa, permettant de récupérer 5200 mètres cubes/jour, ainsi que la mise en service de 3 forages à Beni Boussaïd ayant permis la récupération de 6.200 mètres cubes/jour.

Programme de sensibilisation pour une consommation rationnelle de l'eau

Parallèlement aux efforts d'amélioration de l'approvisionnement, des campagnes de sensibilisation sont organisées par l'antenne locale de l'Algérienne des Eaux (ADE) pour encourager une consommation responsable du précieux liquide, notamment face aux changements climatiques qui ont provoqué une sécheresse persistante depuis une dizaine d'années dans l'Ouest du pays.

L'entreprise a mis en place un programme éducatif visant les établissements scolaires, à travers des cours de sensibilisation sur l'économie d'eau et les bons gestes pour le stockage. Des visites dans les camps d'été et les plages sont également prévues, avec la distribution gratuite de sachets d'eau fraîche, de livres et brochures pédagogiques.

L'organisme participe aussi à diverses rencontres et journées d'étude, tout en diffusant des conseils et messages de sensibilisation via des émissions radio, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux de sa page officielle, selon les explications fournies par l'ADE.