Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Sayoud appelle les conducteurs à faire preuve de responsabilité

ALGER — Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a appelé, vendredi, les conducteurs de bus de transport de voyageurs à faire preuve de responsabilité et à respecter les limitations de vitesse pour ne pas mettre en danger la vie des passagers.

En marge de la supervision des opérations de sauvetage suite à la chute d'un bus dans l'Oued El Harrach (Alger), le ministre a appelé les conducteurs à respecter les limitations de vitesse pour préserver la vie des citoyens, déplorant la hausse des accidents de bus enregistrée ces dernières années.

"Le renouvellement du parc de bus est d'actualité (...) plus de 84.000 bus doivent être renouvelés par étapes dans les prochains mois", a-t-il déclaré à la presse, assurant toutefois que "tous les bus de transport public en activité sont soumis au contrôle technique qui les autorise à circuler".

Après s'être recueilli à la mémoire des victimes de l'accident et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, le ministre a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l'accident.

La chute, vendredi soir, d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach a fait 18 morts et 24 blessés, dont cinq (5) sont toujours à l'hôpital, selon le ministre.

Sayoud s'est rendu sur les lieux de l'accident parmi une importante délégation officielle comprenant le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, le ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal, le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, le Directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui, et le wali d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi.