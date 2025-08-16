Sénégal: Fleuve Gambie - Une hausse du plan d'eau de +10 cm notée ce matin, frôlant la cote d'alerte d'un mètre

La Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda/Kédougou, établie à Tambacounda, a émis ce samedi 16 août un nouveau bulletin hydrologique et une note d'information sur le fleuve Gambie. Ainsi, elle a fait état d'une hausse du plan d'eau de +10 cm ce samedi matin à 08 h 00, passant à 6,35 m contre 6,25 m le 15 août 2025 à 08 h 00. Frôlant ainsi la cote d'alerte à la station de Kédougou, qui est de 7 mètres.

Comparativement, à la même date de l'année dernière (16 août 2024 à 08 h 00), le niveau du fleuve était à 3,39 m. D'après le document qui revient sur la situation hydrologique du fleuve Gambie, cette dernière est marquée par une seule tendance pendant ces 24 heures : une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou.

« Durant ces dernières 48 heures, on a observé une hausse du niveau du plan d'eau aux stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou. À Kédougou, il a été noté une hausse du plan d'eau de +10 cm ce matin à 08 h 00 par rapport à celui du 15 août à 08 h 00 et une hausse de +231 cm le 15 août 2025 à 08 h 00 par rapport au niveau du 14 août à 08 h 00, soit une amplitude de fluctuation de +241 cm durant les dernières 48 heures », renseigne le bulletin hydrologique.

Il précise en outre que, pour les affluents du fleuve, au niveau de la station de Diaguiri (affluent du fleuve Gambie en amont de Mako), la hauteur d'eau notée ce samedi matin à 08 h 00 est de 5 m contre 4,49 m le 15 août 2025 à 08 h 00, et que la tendance est à la hausse de 51 cm. Comparativement, à la même date de l'année dernière (16 août 2024 à 08 h 00), le niveau du fleuve était à 3 m, peut-on lire.

Au niveau de la station d'Afia Pont (Thiokoye), poursuit le bulletin, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 3,89 m contre 4,88 m le 15 août 2025 à 08 h 00, avec une tendance à la baisse de 99 cm. « Comparativement, à la même date de l'année dernière (16 août 2024 à 08 h 00), le niveau du fleuve était à 1,87 m. Au niveau de la station de Niokolo Koba, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 5 m contre 4,30 m le 15 août 2025 à 08 h 00.

La tendance est à la hausse de 70 cm. Au niveau de la station de Sinthiou Malème, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 1,80 m contre 1,50 m le 15 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 30 cm », indique le document qui rappelle par ailleurs que la cote d'alerte à la station de Kédougou est de 7 mètres.

Ce bulletin fait suite au communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement publié la veille, qui invite les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords des fleuves Gambie et Sénégal à observer une vigilance maximale au passage de l'onde de crue au niveau desdits fleuves. Notamment, du fait d'une « montée fulgurante » du niveau de l'eau aux stations hydrométriques de Kédougou, Bakel et Matam.