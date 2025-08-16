Afrique: AfroBasket 2025 - Ambassadeur, coach, dirigeants... les Lions gonflés à bloc

Ce samedi 16 août 2025, le Sénégal dispute son troisième et dernier match de poule à l'AfroBasket 2025 contre le Mali, à 13h30 GMT. Avant ce duel crucial, notre envoyé spécial à Luanda, en Angola, a recueilli quelques avis.

Son Excellence Malick Ndao, Ambassadeur du Sénégal en Angola

« Je sais que vous allez surmonter les épreuves »

« Je suis venu pour vous apporter le soutien des hautes autorités de l'État du Sénégal. Je tiens à vous dire que le peuple est derrière vous. Je sais que vous allez surmonter les épreuves et que la défaite face à l'Égypte est derrière nous. Nous allons tous nous mobiliser pour aller chercher la victoire face au Mali. C'est dans vos cordes et je sais que vous êtes déterminés à honorer le maillot national. L'Ambassade va tout faire pour vous accompagner et c'est même la mission assignée par les autorités : s'occuper des délégations sénégalaises sur tous les plans. »

Mame Laye Mbaye, Directeur général des Sports

« L'équipe est consciente des enjeux »

« En tant que représentant du ministère des Sports, je tenais à remercier Son Excellence. Il remplit pleinement sa mission à l'endroit de la délégation. À travers lui, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est honoré. Sa visite à la veille de ce derby face au Mali est un soutien de taille. L'équipe est consciente des enjeux et je suis certain qu'elle va sortir le grand jeu. »

Me Babacar Ndiaye, président FSBB

« Rien n'est gagné ou perdu »

« Nous remercions l'Ambassadeur pour les efforts consentis depuis notre arrivée. Il ne cesse d'aider la délégation. Il est venu pour vous encourager à la veille d'un match important contre le Mali. Je suis persuadé que vous allez vous battre comme des Lions. Son Excellence a prévu de vous offrir un déjeuner dimanche. Cela montre encore son engagement à soutenir l'équipe vers la victoire.

Cela dit, rien n'est perdu ou gagné. On a toujours notre destin en main. Il faudra continuer à se battre et garder les mêmes objectifs. Je l'ai dit aux joueurs. L'essentiel maintenant, c'est de savoir que ça ne va pas être facile. On le savait. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain nous a montré qu'il faudra se battre jusqu'à la dernière minute pour vaincre. Je pense que les joueurs sont conscients de l'enjeu. La crispation a un peu disparu et le groupe est focus sur le match face au Mali. C'est vrai que c'était un peu triste hier après une défaite. Mais aujourd'hui, j'ai vu des joueurs enthousiastes à l'entraînement. Je pense que demain (ndlr : aujourd'hui), on fera un grand match contre le Mali. Oui, ce sera un derby. Ce n'est jamais un match facile ni gagné à l'avance. Le Mali est une très bonne équipe. Maintenant, c'est à nous de hausser notre niveau de jeu. C'est à nous de montrer que nous sommes une grande équipe. C'est la deuxième place du groupe qui se joue et il faut tout donner. »

Malèye Ndoye, manager général des Lions

« On connaît le défi et on sait ce qui nous attend »

« On s'est bien préparés aujourd'hui (ndlr : hier vendredi). On connaît le défi et on sait ce qui nous attend. On a déjà vécu de pareilles situations et on a toujours su se relever. On a confiance dans les joueurs. On répondra présent. »

Ngagne Desagana Diop, sélectionneur des Lions

« On est prêts à gagner le match contre le Mali »

« On vous remercie pour les mots et les gestes. On salue les efforts. On sait ce qui nous attend. On a fait un faux pas mais on va se relever. On est prêts à gagner le match face au Mali. On se donnera les moyens de le faire. »

Abdou Karim Mané, meneur des Lions

« Il faut juste tourner la page »

« C'est vrai qu'on a le coeur un peu lourd après cette défaite. Mais comme je l'ai dit hier (jeudi) à mes coéquipiers, il faut juste tourner la page. C'est un tournoi, ce n'est pas fini. Donc, on va juste continuer à penser au prochain match. Je crois qu'on n'est pas restés sur nos principes de jeu comme la défense.

Nos tirs à 3 points ne sont pas rentrés comme on le souhaitait. On va continuer à travailler sur ça et avoir de meilleurs résultats. La sortie de Gora a été un coup dur vu son rôle en défense. Il aurait pu aider aux rebonds. Mais les autres vont prendre le relais. Il y a Ibou Dianko Badji et Ibrahima Diallo.

On forme une équipe et chacun a un rôle à jouer. On n'est pas trop inquiets. On sait qu'ils vont prendre la relève. C'est sûr qu'à partir de maintenant, tous nos matchs, on va les prendre comme une finale. C'est gagner ou rentrer à la maison. C'est comme ça qu'on va aborder le match face au Mali et les suivants. Je crois que c'est juste de rester focus. »