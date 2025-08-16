Afrique: Hospitalité, gastronomie, paysages - Maroc, pays charmeur

La majestueuse mosquée Hassan II, construite en partie sur la mer, avec son minaret de 200 m de haut ; Fès, capitale de la Tidjania ; Moulay Idriss Zerhoun, berceau spirituel du royaume ; la magnifique avenue Mohammed VI à Tétouan ; la baie d'El Jadida ; la plage de Saïdia ; le jardin du Belvédère à Agadir sont, entre autres, des lieux spirituels et de détente qui attirent les touristes au Maroc. À cela s'ajoutent l'hospitalité marocaine, la gastronomie et l'accessibilité du pays.

L'un des pays les plus prisés des touristes étrangers en Afrique, le Royaume du Maroc offre de multiples options, aussi bien pour le tourisme religieux que pour le tourisme balnéaire. En 2024, le Maroc a reçu plus de 17,4 millions de touristes, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année 2023.

Bordé par la mer Méditerranée et le détroit de Gibraltar au nord, l'océan Atlantique à l'ouest, l'Algérie à l'est, la Mauritanie au Sud, le Maroc est le pays le plus occidental du Maghreb, une région d'Afrique du Nord. Le pays du Roi Mohammed VI compte neuf biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, ainsi que six éléments de patrimoine culturel immatériel également reconnus par l'Unesco.

De Casablanca à Rabat, en passant par la vallée de l'Ourika, Oued El Kennar, les gorges du Dadès, Chefchaouen, Ifrane, Asilah, la baie d'El Jadida, la plage de Saïdia, le jardin du Belvédère à Agadir, les vagues de Dakhla, le Maroc offre à ses visiteurs des opportunités de séjour et de découvertes uniques.

« Les avantages du tourisme au Maroc, ce sont l'accessibilité, l'hospitalité, la gastronomie et aussi les paysages. Le pays est proche de l'Europe, avec un billet d'avion aller-retour à moins de 100 €, soit 65 595 de FCFA. Les logements sont accessibles : il y a des riads, ou anciennes maisons de la médina, datant de plusieurs siècles, transformés en maisons d'hôtes. On trouve aussi des Airbnb de luxe, des hôtels et des camps où peuvent loger les touristes », explique Aly Diagne, Sénégalais résidant au Maroc et actif dans le tourisme, notamment dans le logement via Airbnb.

« Les Marocains sont très accueillants » Connu pour la promotion de la « Destination Maroc » et l'organisation d'excursions au Royaume chérifien, M. Diagne souligne également que l'hospitalité marocaine est reconnue dans le monde entier.

« Les Marocains sont très accueillants et possèdent une culture très riche. Il y a des Arabes, des Amazighs. Le Maroc est réputé pour sa gastronomie, avec le tajine, le couscous, l'atay (thé à la menthe) de bienvenue, etc. », poursuit notre interlocuteur.

Pour les amateurs de tourisme balnéaire, M. Diagne souligne que le Maroc présente des paysages aussi surprenants qu'enchanteurs. Parmi ceux-ci, il cite le désert d'Agafay (région de Marrakech) et celui du Sahara, la station balnéaire de surf à Taghazout, les montagnes de l'Atlas près de Marrakech.

Chefchaouen, la ville toute peinte en bleu

Les endroits les plus visités sont, selon lui, Marrakech, la place Jemaa el-Fna, le jardin Majorelle, le souk de la vallée de l'Ourika, Fès, la mosquée Hassan II à Casablanca, la capitale marocaine Rabat, le mausolée du Roi Mohammed V. Mais aussi Chefchaouen, la ville toute peinte en bleu, le désert de Merzouga, la médina d'Essaouira, la ville-cinéma d'Ouarzazate, etc.

« Il faut noter que l'Europe est en train de développer la Destination Dakhla, qui attirera davantage de visiteurs grâce à sa situation géographique, là où le désert rencontre la mer », confie M. Diagne. Le Maroc est aussi un royaume qui se distingue par ses festivals.

On peut citer, entre autres, le grand Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira, qui s'est déroulé du 19 au 21 juin 2025. Un événement culturel et musical qui attire chaque année des centaines de milliers de festivaliers (en 2025, il y a eu près de 300 000 festivaliers).

Mais aussi le Festival de Fès des musiques sacrées du monde, le festival Mawazine Rythmes du Monde à Rabat, le festival de jazz Jazzablanca à Casablanca, Tanjazz à Tanger, Timitar et le Festival des Musiques du Monde à Agadir. Il y a aussi la Fête des cerises, qui se déroule dans la ville de Sefrou, durant laquelle un cortège spécial est mené par la Reine des Cerises et enchante les rues.