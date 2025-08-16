Cote d'Ivoire: Présidente de l'UPF - Mouhi Viviane élue avec 61 % des voix

Mouhi Viviane a été élue, jeudi 14 août 2025, présidente de l'Union internationale de la presse francophone (UPF), section Côte d'Ivoire, lors de l'Assemblée générale élective tenue à la Maison de la presse d'Abidjan, dans la commune du Plateau.

Placée sous la présidence de l'ancien président international de l'UPF, le ministre Séverin Auguste Miremont, et parrainé par le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, cette élection a vu Mouhi Viviane, candidate de l'équipe sortante, l'emporter avec 24 voix sur 39 (61 %) face à Kra Marthe Akissi (15 voix, soit 38 %).

Elle succède à Adama Koné, actuel directeur général adjoint de Fraternité Matin, dont le bilan moral a été approuvé à l'unanimité par les membres de la section ivoirienne.

À l'annonce des résultats, Mouhi Viviane a salué l'héritage de son prédécesseur.

« Ce n'est pas une victoire personnelle, mais celle de toute l'équipe de l'UPF. Je rends hommage à Adama Koné pour sa bonté et son engagement. Ensemble, nous allons réaliser des exploits».