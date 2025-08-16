Cote d'Ivoire: Élevage non conventionnel - Comment grenouilles et agoutis peuvent nourrir et enrichir le pays

16 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (Stagiaire)

Une formation inédite, prévue le samedi 6 septembre 2025 dans la périphérie d'Adiaké, mettra en lumière l'élevage non conventionnel comme levier de croissance et d'autonomie alimentaire.

Et si l'avenir de l'agro-business ivoirien passait par les grenouilles et les agoutis ? C'est le pari du Dr Oungbe Kary Venance, expert en raniculture et fondateur d'Anoures Expertise, spécialiste de la Biodiversité, et de Kablan Ange Emmanuel Octave, Pdg de Kaeo Kablan Group. Les deux experts uniront leurs compétences lors d'une formation pratique combinée sur la ranaculture et l'aulacodiculture.

« Ces filières offrent une alternative durable et stratégique, alors que les élevages traditionnels atteignent leurs limites face aux coûts élevés et aux maladies », explique Dr Oungbe. Il ajoute : « La formation est le maillon qui transforme un simple intérêt en véritable opportunité économique durable. »

Le marché ivoirien confirme ce potentiel : estimé à 900 milliards Fcfa en 2022, il devrait atteindre 1 320 milliards Fcfa d'ici 2027. Actuellement, seuls 54 % des besoins en viande et 16 % en produits halieutiques sont couverts localement. L'objectif du gouvernement est de franchir le cap des 65% d'ici 2026, grâce à plus de 900 milliards Fcfa d'investissements.

Pour les formateurs, l'enjeu est clair : « L'élevage non conventionnel peut créer des emplois durables, surtout pour les jeunes et les femmes, et stimuler l'autonomie alimentaire », conclut le spécialiste.

Avec cette initiative, grenouilles et agoutis pourraient bien devenir les symboles d'une nouvelle révolution agricole en Côte d'Ivoire, alliant innovation, rentabilité et souveraineté alimentaire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.