Cote d'Ivoire: Abengourou - La jeunesse formée à l'importance des symboles de la République

À Abengourou, la Direction régionale de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique de l'Indénié-Djuablin a organisé, le 14 août 2025, un atelier de formation destiné aux jeunes sur le sens et la valeur des symboles de l'État.

En ouvrant les travaux, la directrice régionale, Mme Kouakou née Loba Djadja, a insisté sur la nécessité pour la jeunesse de s'approprier ces repères identitaires, surtout à l'approche de l'élection présidentielle. Elle a rappelé que les crises traversées par la Côte d'Ivoire ont fragilisé le tissu social et entamé les valeurs républicaines, favorisant la méfiance, la division et le non-respect du bien commun.

« Les Ivoiriens ont le devoir d'honorer leur pays à travers les symboles qui l'incarnent. Quel que soit votre parcours, engagez-vous pour la sauvegarde de l'intérêt général et le renforcement du lien social », a-t-elle exhorté.

Sous la conduite du formateur en culture civique, N'Cho Gérard, les participants ont été instruits sur les armoiries, l'emblème national, la devise de la République, le portrait officiel du président et l'hymne national.

Cette initiative vise à éveiller la conscience citoyenne des jeunes et à renforcer leur attachement aux valeurs républicaines, piliers essentiels du vivre-ensemble et de la cohésion nationale.