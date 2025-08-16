Cote d'Ivoire: Conseil régional du Poro - Fidèle Sarassoro appelle le corps préfectoral à garantir la qualité des projets régionaux

16 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Tommy, correspondance particulière

En mission dans la région du Poro, le président du Conseil régional, Fidèle Sarassoro, a exhorté, le vendredi 15 août 2025 à Korhogo, le corps préfectoral à assurer un suivi rigoureux des projets financés par les fonds publics. Selon lui, la responsabilité des autorités locales est d'« utiliser l'argent public de manière efficace et transparente », en veillant particulièrement à la qualité des ouvrages réalisés.

Aux côtés du préfet de région, André Ekponon Assomou, et des sous-préfets, il a encouragé ces derniers à faire preuve de proactivité. Dans ce cadre, des tournées de contrôle ont été initiées dans plusieurs villages. Elles ont révélé de sérieuses insuffisances : malfaçons, chantiers arrêtés ou ouvrages de piètre qualité, selon le sous-préfet Detto.

À Kanoroba, Sanogo Siriki a insisté sur les limites du corps préfectoral dans la détection des anomalies techniques et plaidé pour une consultation préalable des sous-préfets avant le lancement des travaux. À Napié, Philippe Agneroh a, pour sa part, dénoncé des défauts de construction ayant fragilisé la cantine scolaire de l'école primaire de Kolo.

Dans plusieurs sous-préfectures, certains chantiers n'ont même pas démarré. Face à ces retards, la direction technique du Conseil régional a adressé des mises en demeure aux entreprises concernées.

Tout en reconnaissant ces difficultés, Fidèle Sarassoro a relativisé : « Je ne voudrais pas qu'un ou deux cas isolés donnent l'impression que rien n'est fait sur le terrain. » Il a rappelé que les moyens du Conseil régional demeurent limités et a invité à mobiliser davantage l'investissement privé pour accompagner les efforts du gouvernement en faveur du développement du Poro.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.