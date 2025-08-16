Cote d'Ivoire: Conseil régional du Poro - Fidèle Sarassoro appelle le corps préfectoral à garantir la qualité des projets régionaux

En mission dans la région du Poro, le président du Conseil régional, Fidèle Sarassoro, a exhorté, le vendredi 15 août 2025 à Korhogo, le corps préfectoral à assurer un suivi rigoureux des projets financés par les fonds publics. Selon lui, la responsabilité des autorités locales est d'« utiliser l'argent public de manière efficace et transparente », en veillant particulièrement à la qualité des ouvrages réalisés.

Aux côtés du préfet de région, André Ekponon Assomou, et des sous-préfets, il a encouragé ces derniers à faire preuve de proactivité. Dans ce cadre, des tournées de contrôle ont été initiées dans plusieurs villages. Elles ont révélé de sérieuses insuffisances : malfaçons, chantiers arrêtés ou ouvrages de piètre qualité, selon le sous-préfet Detto.

À Kanoroba, Sanogo Siriki a insisté sur les limites du corps préfectoral dans la détection des anomalies techniques et plaidé pour une consultation préalable des sous-préfets avant le lancement des travaux. À Napié, Philippe Agneroh a, pour sa part, dénoncé des défauts de construction ayant fragilisé la cantine scolaire de l'école primaire de Kolo.

Dans plusieurs sous-préfectures, certains chantiers n'ont même pas démarré. Face à ces retards, la direction technique du Conseil régional a adressé des mises en demeure aux entreprises concernées.

Tout en reconnaissant ces difficultés, Fidèle Sarassoro a relativisé : « Je ne voudrais pas qu'un ou deux cas isolés donnent l'impression que rien n'est fait sur le terrain. » Il a rappelé que les moyens du Conseil régional demeurent limités et a invité à mobiliser davantage l'investissement privé pour accompagner les efforts du gouvernement en faveur du développement du Poro.