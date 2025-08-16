Afrique: Suivi des projets de développement - La Namibie rejoint l'initiative numérique panafricaine de la BAD

« La Namibie a officiellement rejoint, mercredi 13 août, le cercle des pays africains utilisant l'outil numérique RASME (Remote Appraisal, Supervision, Monitoring and Evaluation), destiné à améliorer le suivi et l'évaluation des projets de développement financés par la Banque africaine de développement (BAD) », rapporte un communiqué de la Bad relayé par l'agence Apo ce 16 août 2025.

Déjà opérationnel dans 37 pays du continent, RASME repose sur la plateforme open source Kobo Toolbox, développée par la Harvard Humanitarian Initiative. Cette solution numérique permet de collecter des données en temps réel directement sur le terrain, un atout majeur pour les zones confrontées à des défis sécuritaires, logistiques ou d'accessibilité.

En offrant transparence et redevabilité, RASME ambitionne de transformer la manière dont les projets sont évalués, en simplifiant la remontée d'informations et en rendant visibles les résultats obtenus.

Le déploiement technique est assuré par le service informatique de la BAD, en collaboration avec les équipes GEMS de la Banque mondiale et Kobo Toolbox. Plus de 1 880 personnes ont déjà été formées à l'utilisation de l'outil, générant à ce jour plus de 56 000 transmissions de données à travers l'Afrique.

« La solution informatique RASME de la Banque africaine de développement arrive à point nommé. Elle mobilise les TIC pour optimiser la collecte, l'analyse et la gestion des données dans le suivi des projets financés par la Banque », a déclaré Michael Humavindu, directeur exécutif au ministère des Finances de Namibie.

Pour Fidelis Mnyanyi, coordinateur régional principal à la BAD, cet outil contribuera à « une prise de décision plus rapide, un suivi renforcé et des résultats plus visibles sur le terrain », en parfaite cohérence avec les priorités stratégiques High-5 de l'institution.

En amont du lancement, une formation de trois jours (6 au 8 août) a été organisée à l'intention des unités de gestion des projets financés par la BAD en Namibie. Y ont pris part des responsables de projets dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures de transport, de l'eau, de la fiscalité et de la gestion des déchets.

La BAD poursuit ainsi avec l'adhésion de la Namibie, son ambition d'instaurer une nouvelle ère de gouvernance numérique pour maximiser l'impact de ses investissements sur le continent.