Tunisie: Le concert de Ky-Mani Marley annulé «en raison de son soutien présumé» à Israël

Le chanteur jamaïcain Ky-Mani Marley, fils de Bob Marley, a été déprogrammé du 59e festival de Carthage, a annoncé le comité d'organisation. Il devait se produire le dimanche 17 août. Les organisateurs n'expliquent pas les raisons de ce choix mais tout porte à croire que c'est une réponse au soutien de l'artiste jamaïcain à Israël.

Le comité informe sur le site web du Festival, qu'à la place du concert de Ky-Mani Marley, un hommage sera rendu à l'artiste et réalisateur tunisien Fadhel Jaziri décédé cette semaine. Les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets, achetés à partir de lundi, indique également le comité.

« Vague » de critiques

Ainsi, Ky-Mani Marley, la star jamaïcaine du reggae, ne se produira plus à Carthage. Sa performance, prévue dimanche, avait déclenché une « vague » de critiques - notamment dans les réseaux sociaux - dès l'annonce de la programmation, début juillet 2025, « en raison de son soutien présumé » à Israël, indique l'agence de presse tunisienne (TAP).

Cette agence rapporte également que l'édition actuelle était censée comprendre un concert de l'artiste française Hélène Ségara, annulé à son tour, suite à la pression du public tunisien. Ce public, qui a exprimé le rejet de sa participation « pour ses liens directs avec Israël ». Hélène Ségara a réagi en annonçant qu' « aucun concert n'était prévu à Carthage » et qu'elle n'a « jamais pris position pour Israël ».

Un sujet sensible

De nombreux internautes tunisiens se sont insurgés contre sa venue, parce qu'elle a notamment participé, selon eux, à des concerts de levée de fonds pour Israël. Certains ont même appelé à ce qu'elle soit interdite d'entrée en Tunisie. Face à l'ampleur des réactions et dans un contexte politique où le soutien à la Palestine constitue un sujet hautement sensible, les responsables du festival ont indiqué vouloir aligner la programmation de cette 59ème édition avec les valeurs de solidarité et de soutien au peuple palestinien.