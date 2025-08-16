Congo-Kinshasa: Goma - 17 femmes formées à la couture, un geste de résilience dans l'ombre de la guerre

Dans une ville de Goma meurtrie par les conflits armés et l'insécurité persistante, une lueur d'espoir s'est allumée, vendredi 15 aout, pour 17 femmes et filles vulnérables qui ont clôturé une formation en coupe et couture. Pendant trois mois, elles ont appris à confectionner des vêtements et divers articles textiles, dans le cadre d'un programme porté par l'ONG Afrikin-DRC, avec le soutien de la commune de Kontich en Belgique.

Un petit pas vers l'autonomie dans un contexte difficile

L'objectif de cette initiative est de réduire la fragilité économique et sociale des femmes dans une région où les opportunités sont rares et les ressources limitées. Bien que modeste, cette action représente un véritable acte de résilience communautaire.

Parmi les bénéficiaires, Zani Bachidose, une jeune femme d'une vingtaine d'années, témoigne avec émotion :

« Dans une ville où les emplois sont rares, cette formation est pour moi une porte vers l'autonomie. Je peux désormais subvenir à mes besoins sans dépendre des autres ».

La formatrice Rehema, reconnue pour son engagement, admet que le parcours n'a pas été simple :

« Certaines participantes n'avaient pas terminé leur parcours scolaire. Il a fallu beaucoup de patience et de pédagogie pour les accompagner. Mais leur détermination a été remarquable ».

Un appel à l'élargissement du programme

Le coordinateur d'Afrikin espère que cette initiative contribuera à réduire la pauvreté et appelle à un soutien accru.

« Ce n'est qu'un début. Si nous voulons briser le cycle de la vulnérabilité, il faut multiplier ces centres et toucher davantage de femmes », a-t-il plaidé.

Depuis janvier 2025, Afrikin-DRC a mis en place ce centre d'apprentissage technique et professionnel, spécifiquement destiné aux femmes et filles issues de familles vulnérables. Dans un environnement marqué par la peur et l'instabilité, cette formation devient bien plus qu'un apprentissage : elle est une affirmation de dignité, de courage et d'espoir.