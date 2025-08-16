Congo-Kinshasa: Butembo - Un mort dans l'attaque armée contre un poste de perception des taxes

16 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un agent du service de l'environnement a tragiquement perdu la vie vendredi 15 aout à la barrière de perception des taxes de Kunguta, située entre la commune de Bulengera( Butembo) et la chefferie de Bashu (Beni), dans la province du Nord-Kivu.

Selon les témoignages recueillis par la société civile de Bulengera, l'incident s'est produit lorsque des hommes armés non identifiés ont fait irruption à la barrière. Ces assaillants ont ouvert le feu à plusieurs reprises, dans ce qui semble être une tentative de vol ciblant les recettes collectées par des taxateurs de l'État.

La victime se trouvait sur les lieux dans le cadre de ses fonctions. Elle a été atteinte mortellement par balle lors de l'attaque. Les autorités locales ont immédiatement ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de cette attaque.

Il y a presque un mois, un autre poste de péage, celui de Kangothe, situé à la sortie nord de la ville de Butembo a été la cible d'une attaque armée perpétrée. L'incident survenu dans la soirée du lundi 21 juillet a fait deux morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Les assaillants avaient réussi à emporter de l'argent.

