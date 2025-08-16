Algérie: Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue égyptien

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a reçu, samedi, un appel téléphonique de son homologue égyptien, M. Badr Abdel-Atty, qui lui a présenté ses condoléances, au nom de la République arabe d'Egypte, pays frère, suite à la tragique chute d'un bus de transport dans l'Oued El Harrach (Alger), indique un communiqué du ministère.

L'appel téléphonique a été l'occasion pour les deux ministres de "poursuivre la concertation et la coordination autour des questions d'intérêt commun, en tête desquelles, la cause palestinienne", précise le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué "les derniers développements liés à la reprise par l'occupation israélienne de ses plans expansionnistes", affirmant que "l'avenir de la paix au Moyen-Orient demeure tributaire de l'arrêt de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien, de la fin des chimères israéliennes expansionnistes et de l'accélération de l'établissement de l'Etat palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967, avec El-Qods comme capitale".

Les deux ministres ont, par ailleurs, "abordé les développements de la situation dans l'Etat de Libye, pays frère, et réaffirmé leur attachement à un règlement définitif de la crise libyenne, à même de préserver la souveraineté de ce pays, l'unité de son peuple et l'intégrité de son territoire, et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région".

Dans le même contexte, les deux parties ont discuté des "préparatifs de la prochaine réunion du mécanisme tripartie des pays voisins de la Libye, qui se tiendra à Alger", conclut la même source.

