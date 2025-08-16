Afrique: CHAN-2024 - La sélection algérienne à pied d'oeuvre à Nairobi

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

NAIROBI — La sélection algérienne des joueurs locaux (A') a débarqué samedi après-midi au Kenya, en prévision de son match décisif face au Niger, prévu lundi (18h00) au Nyayo National Stadium de Nairobi, dans le cadre de la cinquième et dernière journée du groupe C du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2024, décalé à 2025).

Deuxièmes de leur groupe avec cinq points, les hommes de Madjid Bougherra n'auront besoin que d'un point pour se qualifier en quarts de finale, prévus les 22 et 23 août courant. Un objectif qui semble à la portée des coéquipiers de Abderrahmane Meziane, face à la lanterne-rouge du groupe, n'ayant récolté qu'un point depuis le début du tournoi et déjà éliminé.

C'est actuellement l'Ouganda, un des pays hôtes du tournoi qui est en tête du Groupe (C), avec six points, au moment l'Afrique du Sud complète le Top 3, à égalité avec l'Algérie avec cinq points.

Pour rappel, la sélection algérienne avait disputé ses trois premiers matchs à Kampala, où elle avait commencé par dominer le pays hôte, l'Ouganda (3-0), avant de concéder deux nuls, sur le même score d'un but partout, respectivement contre l'Afrique du Sud et la Guinée.

Lundi, lors de la dernière journée de cette phase de groupes, l'Ouganda sera opposée à l'Afrique du Sud au stade de Kampala. Un match dont le coup d'envoi est prévu à 18h00, soit en même temps qu'Algérie - Niger, qui lui se jouera à Nairobi.

La qualification devrait se jouer entre l'Ouganda, l'Algérie et l'Afrique du sud, alors que le Niger et la Guinée sont déjà éliminés.

