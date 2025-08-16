Algérie: Sur instruction du président de la République, tous les bus de transport de voyageurs vétustes retirés du parc national

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé de retirer du parc national, dans un délai maximum de six (6) mois, tous les bus de transport de voyageurs vétustes dont la durée de service dépasse 30 ans, a annoncé samedi le ministère des Transports dans un communiqué.

"Les propriétaires de bus vétustes ont six (6) mois pour remplacer ces derniers par de nouveaux véhicules", précise le ministère.

Les services du ministère des Transports ont, par ailleurs, souligné "leur engagement à fournir toutes les facilités nécessaires au remplacement des anciens bus, de manière à assurer le bon déroulement de l'opération, sans entraves et dans le respect des délais impartis".

