Algérie: Enquêtes sur les accidents mortels de la route - Les auto-écoles désormais concernées

ALGER — Les enquêtes sur les accidents mortels de la route incluront désormais les auto-écoles afin d'examiner les conditions d'attribution des permis de conduire, a annoncé samedi le ministère des Transports dans un communiqué.

"Le ministère des Transports porte à la connaissance des citoyens qu'il a été décidé dorénavant d'inclure les auto-écoles dans les enquêtes liées aux accidents mortels de la circulation afin d'examiner les modalités d'attribution des permis de conduire", précise la même source.