Tunisie: Mouna Beji sacrée championne du monde en tir de précision en Chine

La Tunisienne Mouna Beji a décroché la médaille d'or en tir de précision à la pétanque, samedi 16 août 2025, lors des Jeux mondiaux qui se tiennent actuellement à Chengdu, en Chine. Elle s'est imposée en finale face à la Chinoise Yan Linlin sur le score de 35-31.

En demi-finale, Mouna Beji avait éliminé la Française Sandrine Poinsot (30-18).

De son côté, Khaled Bougriba a échoué dans le match pour la médaille de bronze, battu par le Thaïlandais Ratchata Khamdee (32-44), après avoir perdu en demi-finale contre le Béninois Marcel Gbétablé (37-38).