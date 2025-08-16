Tunisie: Trois arbitres tunisiennes désignées pour les qualifications de la Ligue des champions féminine

L'Union Nord-Africaine de Football (UNAF) a retenu trois arbitres tunisiennes parmi les douze officielles sélectionnées pour les qualifications de la zone nord-africaine en vue de la Ligue des champions féminine de la CAF 2025.

Il s'agit d'Emna Ajbouni (arbitre centrale), Nesrine Ouertani (arbitre assistante) et Kholoud Omri (arbitre assistante), qui représenteront l'arbitrage tunisien lors de ce tournoi régional.

Les matchs se dérouleront du 31 août au 9 septembre dans les villes tunisiennes de Sousse et Monastir, avec la participation de quatre équipes : ASF Sousse (Tunisie), AS FAR Rabat (Maroc), Afaq Relizane (Algérie) et Club Masar (Égypte).

À l'issue de la compétition, l'équipe classée première se qualifiera pour la phase finale de la Ligue des champions féminine africaine 2025.