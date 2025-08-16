Algérie: Sur instruction d'Abdelmadjid Tebboune, tous les bus de plus de 30 ans doivent être remplacés

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

À la suite du tragique accident survenu à Oued El-Harrach, où un bus de transport de voyageurs a dérapé sur un pont avant de chuter dans l'eau, causant la mort de 19 personnes et faisant 9 blessés, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le retrait de tous les bus vétustes de plus de 30 ans encore en service dans le parc national.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère des Transports a précisé que les propriétaires de ces bus disposent d'un délai de six (6) mois pour les remplacer par des véhicules neufs.

"Les propriétaires de bus vétustes ont six mois pour procéder à leur remplacement", indique le communiqué, ajoutant que toutes les facilités seront mises en place pour accompagner cette opération dans de bonnes conditions et dans le respect des délais impartis.

Cette décision fait suite à l'émotion suscitée par l'accident d'Oued El-Harrach et s'inscrit dans une volonté de renforcer la sécurité du transport routier et moderniser le parc de véhicules de transport collectif.

