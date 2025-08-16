Algérie: Les auto-écoles désormais incluses dans les enquêtes sur les accidents mortels de la route

Le ministère des Transports algérien a annoncé, ce samedi, que les auto-écoles seront désormais intégrées aux enquêtes menées sur les accidents mortels de la circulation. L'objectif est d'examiner les conditions et les modalités d'attribution des permis de conduire, précise un communiqué officiel.

"Le ministère des Transports porte à la connaissance des citoyens qu'il a été décidé, dorénavant, d'inclure les auto-écoles dans les enquêtes liées aux accidents mortels de la circulation, afin d'examiner les modalités d'attribution des permis de conduire", indique le communiqué.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité routière et à identifier tous les facteurs pouvant contribuer à la survenue d'accidents graves, y compris la qualité de la formation dispensée aux futurs conducteurs.