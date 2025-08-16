Algérie: Les auto-écoles désormais incluses dans les enquêtes sur les accidents mortels de la route

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère des Transports algérien a annoncé, ce samedi, que les auto-écoles seront désormais intégrées aux enquêtes menées sur les accidents mortels de la circulation. L'objectif est d'examiner les conditions et les modalités d'attribution des permis de conduire, précise un communiqué officiel.

"Le ministère des Transports porte à la connaissance des citoyens qu'il a été décidé, dorénavant, d'inclure les auto-écoles dans les enquêtes liées aux accidents mortels de la circulation, afin d'examiner les modalités d'attribution des permis de conduire", indique le communiqué.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité routière et à identifier tous les facteurs pouvant contribuer à la survenue d'accidents graves, y compris la qualité de la formation dispensée aux futurs conducteurs.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.