Tunisie: Foot-Ligue 1 (2e journée) - Le Club Africain et l'ES Zarzis enchaînent, le CS Sfaxien sauve un nul in-extremis

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

La deuxième tranche des rencontres de la 2e journée de la Ligue 1 de football professionnel, disputée ce samedi, a vu le Club africain remporté le clasico de Sousse et l'ES Zarzis rejoindre la pole position à la faveur d'un second succès d'affilée. En effet, dans un déplacement périlleux à Sousse, le Club Africaina réalisé une belle opération en s'imposant face à l'Etoile du Sahel (1-0).

Un but signé Firas Chawat à la 57e a suffi au bonheur de la formation de Beb Jedid, qui signe un deuxième succès consécutif et confirme son bon départ, sans encaisser le moindre but. A l'inverse des étoilés, toujours à la recherche de leur premier point, restent sur deux revers consécutifs, aucune réalisation et déjà trois buts concédés. Au Bardo, le Stade Tunisien a confirmé sa solidité en dominant la JS Kairouan (1-0) grâce à une réalisation précoce de Hosni Guezmir (20').

Avec quatre points, les Bardolais s'installent dans le haut du tableau, tandis que la JSK, battue pour la première fois, reste à trois unités. A Bizerte, le CA Bizertin a longtemps cru tenir sa première victoire grâce à Farouk Bougatfa, buteur à la 40e. Mais le héros d'un soir a vite été expulsé (45'), laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. En supériorité, le CS Sfaxien a poussé et arraché l'égalisation in extremis par Willy Onana dans le temps additionnel (90+2').

Ce nul permet au CSS d'arracher son premier point de la saison après la défaite inaugurale. Enfin, à Zarzis, le club de la capitale des oliviers semble rééditer son bon départ de l'exercice 2024-2025 en disposant de la JS Omrane (1-0) grâce à un but de Moomen Rahmani (14'). Les Sudistes enchaînent un deuxième succès d'affilée et prennent la tête du classement à égalité avec le Club Africain.

Résultats du samedi 16 août

À Sousse :

ES Sahel 0 - 1 Club Africain (Firas Chawat 57')Au Bardo :

Stade Tunisien 1 - 0 JS Kairouan (Hosni Guezmir 20')

À Bizerte :

CA Bizertin 1 - 1 CS Sfaxien (Bougatfa 40' / Onana 90+2')

À Zarzis :

ES Zarzis 1 - 0 JS Omrane (Moomen Rahmani 14')

Résultats du vendredi 15 août

Stade Hamadi Agrebi (Radès) :

Espérance ST 1 - 1 US Monastir (Konaté 20' / Abdelli 68')À La Marsa :

AS Marsa 1 - 0 US Ben Guerdane (Ahmed Hadhri 78')

À Soliman :

AS Soliman 0 - 1 ES Métlaoui (Ouled Bahia 72')

À Béja :

O Béja 0 - 0 AS Gabèsien

Classement après la 2e journée

