Tunisie: Bilan des précipitations - 35 mm relevés en quelques heures à Mahdia

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que la région de Chorben, dans le gouvernorat de Mahdia, a enregistré samedi 35 millimètres de pluie entre 7h00 et 16h00. À Ouesslatia (Kairouan), le cumul a atteint 22 millimètres.

Ces précipitations surviennent après un bulletin d'alerte émis par l'INM, prévoyant la formation de cellules orageuses sur le nord, localement le centre et le sud-est, avec des pluies parfois abondantes notamment au Cap Bon, à Zaghouan, Kairouan, dans le Sahel et à Sfax.

Dans le gouvernorat de Sfax, 24 millimètres ont été relevés à El Amra et 19 millimètres à Hencha, tandis que d'autres localités comme Bougrara, Sakiet Ezzit, Agareb et Ghraba ont enregistré des quantités moindres. Des précipitations limitées ont également concerné certaines zones de Ben Arous, Zaghouan, Sousse et Monastir.

L'Institut avait prévu des cumuls compris entre 20 et 40 millimètres, accompagnés de vents localement forts dépassant ponctuellement les 80 km/h sous l'effet des orages.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.