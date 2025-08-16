Tunisie: Bilan des précipitations - 35 mm relevés en quelques heures à Mahdia

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que la région de Chorben, dans le gouvernorat de Mahdia, a enregistré samedi 35 millimètres de pluie entre 7h00 et 16h00. À Ouesslatia (Kairouan), le cumul a atteint 22 millimètres.

Ces précipitations surviennent après un bulletin d'alerte émis par l'INM, prévoyant la formation de cellules orageuses sur le nord, localement le centre et le sud-est, avec des pluies parfois abondantes notamment au Cap Bon, à Zaghouan, Kairouan, dans le Sahel et à Sfax.

Dans le gouvernorat de Sfax, 24 millimètres ont été relevés à El Amra et 19 millimètres à Hencha, tandis que d'autres localités comme Bougrara, Sakiet Ezzit, Agareb et Ghraba ont enregistré des quantités moindres. Des précipitations limitées ont également concerné certaines zones de Ben Arous, Zaghouan, Sousse et Monastir.

L'Institut avait prévu des cumuls compris entre 20 et 40 millimètres, accompagnés de vents localement forts dépassant ponctuellement les 80 km/h sous l'effet des orages.