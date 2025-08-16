Tunisie: Explosion du cash - 25,9 milliards de dinars en circulation, un niveau jamais atteint

La masse de billets et pièces en circulation en Tunisie a atteint un nouveau sommet historique, franchissant pour la première fois le seuil des 25,9 milliards de dinars au 14 août 2025, selon les dernières statistiques publiées vendredi par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Ce volume marque une progression annuelle de 14,8 %, soit une augmentation de plus de 3,3 milliards de dinars par rapport au même jour de l'année 2024, où le montant s'élevait à 22,555 milliards. Rien qu'en une semaine, près de 200 millions de dinars supplémentaires ont été injectés dans l'économie, illustrant une accélération de la tendance.

Les analystes attribuent cette hausse à une combinaison de facteurs saisonniers et structurels. Les dépenses liées aux vacances d'été, aux soldes et aux préparatifs de la rentrée scolaire exercent traditionnellement une forte pression sur la demande en espèces.

Mais la dynamique est également amplifiée par les changements réglementaires, notamment la nouvelle loi sur les chèques, entrée en vigueur en 2025, qui a considérablement réduit le recours à ce moyen de paiement.

Le bulletin des paiements en chiffres, publié en juin par la BCT, a révélé une chute spectaculaire du nombre de chèques compensés : 2,33 millions au premier trimestre 2025, contre près du double un an auparavant, soit un recul de 62 %. En valeur, le volume total des chèques émis s'est contracté de 48,3 %, pour s'établir à 15,99 milliards de dinars. Ainsi, la part du chèque dans les paiements compensés est tombée à 30,1 %, contre 51 % fin 2024.

Depuis octobre 2024, l'assouplissement de la législation, qui a supprimé l'obligation de justifier l'origine des sommes détenues en liquide, a aussi encouragé la détention et l'utilisation de cash. Résultat : depuis fin juillet, les records se succèdent presque quotidiennement, accentuant le phénomène de "cashisation" de l'économie tunisienne.