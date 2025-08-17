Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 août 2025

revue de presse

Français arrêté au Mali : Paris dénonce des « accusations sans fondement » et exige la libération immédiate du diplomate

Le ministère des affaires étrangères français a réagi, samedi 16 août, à l’annonce par les autorités maliennes de l’arrestation d’un ressortissant français présenté comme travaillant pour un « service de renseignement français ».

Ce Français est l’objet d’« accusations sans fondement », a assuré le Quai d’Orsay. « Un dialogue est en cours [avec les autorités maliennes] afin de dissiper tout malentendu » et obtenir la « libération sans délai » de ce membre de l’ambassade de France à Bamako, ajoute le ministère. (Source Lemonde Afrique)

Tunisie : Le concert de Ky-Mani Marley annulé «en raison de son soutien présumé» à Israël

Le chanteur jamaïcain Ky-Mani Marley, fils de Bob Marley, a été déprogrammé du 59e festival de Carthage, a annoncé le comité d’organisation. Il devait se produire le dimanche 17 août. Les organisateurs n'expliquent pas les raisons de ce choix mais tout porte à croire que c'est une réponse au soutien de l'artiste jamaïcain à Israël.

Le comité informe sur le site web du Festival, qu'à la place du concert de Ky-Mani Marley, un hommage sera rendu à l'artiste et réalisateur tunisien Fadhel Jaziri décédé cette semaine. Les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets, achetés à partir de lundi, indique également le comité. (Source RFI)

Guinée-Bissau : Des médias portugais fermés à l'approche de la présidentielleEst-ce le début d’une purge visant la presse internationale en Guinée-Bissau ? La fermeture des médias portugais opérant dans le pays annoncée vendredi fait débat.

La mesure concerne des services de presse de la Lusa et des chaînes de radio et télévision. Leurs représentants ont jusqu’au 19 août pour quitter le pays. Les autorités bissau-guinéennes n’ont donné aucune explication.

Le gouvernement portugais a condamné vendredi la décision du gouvernement du la Guinée-Bissau, jugée ‘’ hautement répréhensible’’. La ligue des droits de l’homme de ce pays d’Afrique de l’Ouest dénonce pour sa part ‘’ la nature oppressive et autoritaire du pouvoir’’. (Source Africanews)

Nigeria : Abuja dénonce la décision canadienne qualifiant deux partis politiques nigérians de « terroristes »

Le gouvernement nigérian a fermement rejeté la décision d’un tribunal fédéral canadien qualifiant deux de ses principaux partis politiques d’« organisations terroristes ». Dans un communiqué diffusé vendredi, Abuja a dénoncé une « grave déformation » des faits et une « ingérence inacceptable » dans ses affaires internes, estimant que ce jugement met en cause la légitimité de son système démocratique.

Cette affaire découle du dossier de Douglas Egharevba, ressortissant nigérian arrivé au Canada en 2017 et demandeur d’asile. Selon le jugement canadien, l’ancien membre du Parti démocratique populaire (PDP) et ex-militant du Congrès des progressistes (APC) appartenait à des partis ayant eu recours à la violence politique, à la fraude électorale et à des assassinats pour accéder ou se maintenir au pouvoir.

La cour a estimé que ces pratiques entraient dans la définition légale du terrorisme et que l’adhésion seule à un parti impliqué suffisait à refuser l’entrée au Canada. (Source Africapresse)

Marchés ouverts, circulation dense : L’appel au boycott ignoré à Lomé

La capitale togolaise a affiché samedi son visage habituel malgré l’appel au boycott lancé par certaines organisations de la société civile.

En effet, le Front Citoyen Togo Debout (FCTD) et Novation Internationale avaient initié l’opération dite « Togo mort », invitant la population à rester chez elle.

Dans les rues de Lomé, la circulation est demeurée dense, les boutiques, magasins sont restés ouverts, et les marchés ainsi que les supermarchés ont connu leur affluence habituelle. (Source togonews)

Pétrole : L’Opep salue la vision du président Gabonais Oligui Nguema

À la veille de la célébration du 17 août, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a adressé un message officiel de félicitations au Gabon. Dans une correspondance signée le 14 août 2025, le secrétaire général Haitham Al Ghais a salué l’engagement du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour la stabilité du marché pétrolier et le renforcement de la coopération entre producteurs.

Une reconnaissance internationale opportune. Adressé au Gouverneur du Gabon auprès de l’Opep, Magloire Menie Akoué, le courrier rappelle la place stratégique qu’occupe le pays au sein de la Déclaration de coopération, un cadre réunissant les États membres et non membres de l’organisation. (Source GabonMediaTime)

CHAN 2024 : Le Burkina Faso éliminé, la Tanzanie et Madagascar en quarts

Le Groupe B du CHAN 2024 a livré son verdict final ce samedi. La Tanzanie et Madagascar passent en quarts de finale. La Mauritanie est éliminée de justesse et le Burkina Faso a été la grosse déception.

0-0, c'est le score qui a sanctionné l'opposition entre la Centrafrique et la Tanzanie au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salam. Un résultat qui fait l'affaire des Taifa Stars qui se qualifient pour les quarts de finale en terminant premiers du Groupe B avec 10 points.

La Mauritanie attendait un nul ou une défaite de Madagascar pour se hisser au prochain tour. Mais non ! Les Barea ont fait le job devant les Etalons du Burkina Faso à Amaan Stadium de Zanzibar. Ils se sont imposés 2-1 grâce à des réalisations de Gilles Razafimaro (7ème) et de Nomena Lalaina (58è) sur penalty. (Source SportNewsAfrica)

Tanzanie : 30% des ZES réservées aux investisseurs locaux

Le 12 août 2025, l’Autorité tanzanienne de l’investissement et des zones économiques spéciales (TISEZA) a inauguré cinq nouvelles zones économiques spéciales a Buzwagi, Nala, Bagamoyo, Kwala et Benjamin William Mkapa situées à proximité de Dar es Salaam.

Destinées à capter des capitaux locaux et étrangers, ces ZES ciblent des filières stratégiques telles que le textile-habillement, l’industrie pharmaceutique, l’assemblage automobile, la transformation agroalimentaire, l’électronique et les énergies renouvelables. Un dispositif impose d’ailleurs que 30 % des projets soient détenus par des ressortissants tanzaniens. (Source Africa 24)

Côte d’Ivoire : Ouattara « ne fera pas ce 4e mandat » (Gbagbo)

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a réitéré ce samedi 16 août 2025 son opposition à un 4e mandat de Alassane Ouattara, soutenant que la Constitution interdit à un citoyen de faire plus de deux mandats, lors d’un meeting à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan.

À deux mois de l’élection présidentielle ivoirienne, le président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI, opposition), M. Laurent Gbagbo demeure toujours candidat de son parti malgré sa radiation de la liste électorale.

Il a mobilisé des milliers de militants et sympathisants au cours de ce meeting tenu à Yopougon Ficgayo. L’ex-président ivoirien a salué le Front commun PPA-CI – PDCI-RDA pour la marche « gigantesque » organisée le samedi 9 août 2025 dans la commune de Yopougon. (Source apanews)

AfroBasket 2025 : Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud en barrages !

Deuxièmes de leur groupe après leur victoire décisive contre le Mali, les Lions vont croiser le Soudan du Sud, troisième du groupe C, en barrages pour une place en quarts de finale.

Le Soudan du Sud a en effet été battu ce samedi par l’Angola (66-64), un revers qui l’a contraint à rester à la troisième place de sa poule. Ce scénario offre ainsi une affiche prometteuse entre deux nations ambitieuses et dotées de joueurs de haut niveau. (Source wiwsport)



