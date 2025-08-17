Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu à Thiaroye-sur-Mer pour constater l'ampleur des dégâts provoqués par les inondations et l'érosion côtière. À cette occasion, il a réaffirmé la mobilisation de l'État et annoncé une série de mesures d'urgence pour soulager les populations.

« L'avancée de la mer constitue un danger pour les populations, car elle menace leurs habitats », a reconnu le chef de l'État, en évoquant la situation alarmante des communes de Thiaroye, Mbao et Bargny. Ces localités sont particulièrement exposées aux effets du changement climatique, avec des habitats directement touchés par la montée des eaux.

Face à l'urgence, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l'engagement de l'administration et des services techniques. « Tous les services de l'État sont mobilisés pour venir en aide aux habitants », a-t-il déclaré. Dans la foulée, il a annoncé le renforcement immédiat des opérations de pompage : « Dès ce soir, nous allons renforcer les mesures prises par un pompage à grande échelle des eaux pour soulager les populations. »

Le président a par ailleurs informé que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et son équipe prendront des initiatives rapides sur le terrain. « Après notre visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son équipe vont prendre des mesures d'urgence afin de libérer l'eau des cimetières. Ils seront à vos côtés jusqu'à la fin de l'hivernage », a-t-il promis.

Au-delà des interventions ponctuelles, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de solutions structurelles, en synergie avec l'ensemble des ministères concernés. « Nous allons continuer à travailler dans le même élan, avec les ministères concernés, pour renforcer les mesures qui ne sont pour le moment que des mesures d'atténuation », a-t-il expliqué.

La visite présidentielle à Thiaroye-sur-Mer illustre la volonté de l'État d'agir simultanément dans l'urgence et dans la durée. Si le pompage et l'assistance immédiate visent à soulager les habitants, le gouvernement entend inscrire son action dans une perspective plus large, incluant la réorganisation des zones d'habitat et la lutte contre les effets du changement climatique.