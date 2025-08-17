Afrique: AfroBasket 2025 - Le Mali domine le Sénégal à la pause (40-32)

Pour la 3e journée de l'AfroBasket, le Sénégal et le Mali s'affrontent dans le groupe D. Pour le moment, les Maliens sont devant à la pause, 40-32. Les Aigles dominent depuis le début de la partie avec un premier quart remporté 18-14, et le deuxième gagné 22-18. Par ailleurs, le Mali montre plus d'agressivité, la preuve : les Maliens ont récolté 30 rebonds, dont 18 défensifs, alors que les Lions comptent 25 rebonds dont 16 défensifs.

Le Mali profite également des balles perdues avec 10 points inscrits dans ce registre, contre 5 seulement pour le Sénégal. Enfin au tir, le Sénégal pêche avec un 10 sur 36 au shoot (27,78%) tandis que le Mali affiche un 13/39 au tir (33,33%).

Au niveau du scoring, Brancou Badji reste bloqué à 7 points, alors que Jean-Jacques Boissy compte 9 points en 11 minutes.