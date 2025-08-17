Afrique: AfroBasket 2025 - Le Sénégal bat le Mali après une formidable fin de match

Malmené en début de partie, le Sénégal a remporté son 3e match dans le groupe D de l'Afrobasket face au Mali 80-70. Un deuxième succès en trois sorties.

Au bout de l'effort! Le Sénégal a battu le Mali ce samedi 16 aout 2025 pour sa troisième sortie dans le groupe D de l'AfroBasket, 80-70. Une partie qui était mal engagée puisque les Maliens étaient devant à la pause, 40-32.

Complètement à l'ouest à la pause, le Sénégal revient des vestiaires totalement revigoré, à l'image du capitaine Brancou Badio qui commence enfin à mettre les paniers qu'il faut, bien accompagné par Jean-Jacques Boissy et Moustapha Diop. Les Lions remportent le troisième quart 25-20 et prennent l'avantage pour à 2min30 de la fin, pour la première fois depuis le premier quart temps.

Le dernier quart est remporté d'une main de maitre, 27-10. Le classement final sera connu après l'autre match du group entre l'Egypte et l'Ouganda, qui jouent cet après-midi. Mais les Lions disputeront les barrages d'accession aux quarts, lundi.

Côté statistiques individuelles, Moustapha Diop a été extrêmement précieux avec un double-double : 16 points, 10 rebonds. Les deux stars de l'équipe, Brancou Badio et Jean-Jacques Boissy, ont eux aussi brillé, notamment en deuxième période, tous les deux auteurs de 17 points.