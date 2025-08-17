Afrique: AfroBasket 2025 - Le Sénégal bat le Mali après une formidable fin de match

16 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Malick Coly, envoyé spécial à Luanda

Malmené en début de partie, le Sénégal a remporté son 3e match dans le groupe D de l'Afrobasket face au Mali 80-70. Un deuxième succès en trois sorties.

Au bout de l'effort! Le Sénégal a battu le Mali ce samedi 16 aout 2025 pour sa troisième sortie dans le groupe D de l'AfroBasket, 80-70. Une partie qui était mal engagée puisque les Maliens étaient devant à la pause, 40-32.

Complètement à l'ouest à la pause, le Sénégal revient des vestiaires totalement revigoré, à l'image du capitaine Brancou Badio qui commence enfin à mettre les paniers qu'il faut, bien accompagné par Jean-Jacques Boissy et Moustapha Diop. Les Lions remportent le troisième quart 25-20 et prennent l'avantage pour à 2min30 de la fin, pour la première fois depuis le premier quart temps.

Le dernier quart est remporté d'une main de maitre, 27-10. Le classement final sera connu après l'autre match du group entre l'Egypte et l'Ouganda, qui jouent cet après-midi. Mais les Lions disputeront les barrages d'accession aux quarts, lundi.

Côté statistiques individuelles, Moustapha Diop a été extrêmement précieux avec un double-double : 16 points, 10 rebonds. Les deux stars de l'équipe, Brancou Badio et Jean-Jacques Boissy, ont eux aussi brillé, notamment en deuxième période, tous les deux auteurs de 17 points.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.