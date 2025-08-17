Afrique: AfroBasket 2025 - L'Egypte bat l'Ouganda et fini 1er, le Sénégal 2e et barragiste

16 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Malick Coly, envoyé spécial à Luanda

L'Egypte s'impose face à l'Ouganda par 77-64 dans l'autre match de la 3e journée du groupe D de l'AfroBasket 2025. Une domination égyptienne qui n'a fait l'ombre d'aucun doute sur sa supériorité dans ce match.

De plus, les Égyptiens réalisent le carton plein (3victoires en autant de matchs) et finissent premiers de cette poule, ce qui est synonyme d'une qualification directe en quarts. Le Sénégal quant à lui termine 2e et disputera les barrages pour accéder aux quarts, tout comme le Mali, 3e. L'Ouganda, dernière, est éliminée.

Les Lions défieront le 3e du groupe C (composé de l'Angola, du Soudan du Sud, de la Guinée et de la Libye), ce lundi 18 aout.

