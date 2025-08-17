Sénégal: Cinq majeur de légende - Boniface Ndong, le colosse des parquets devenu architecte de joueurs

Parmi les joueurs ayant marqué l'histoire du basket sénégalais, Boniface Ndong a une place de choix. Joueur exceptionnel, le colosse a brillé avec les Lions, mais aussi à l'international.

Mesurant 2,14 mètres, le pivot sénégalais Boniface Ndong est un des symboles du basket africain. Son parcours est une épopée qui l'a mené du rêve de la NBA à une consécration européenne, avant de revenir au service de son pays. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là.

Après avoir raccroché les baskets, il a troqué le maillot pour le costume d'entraîneur, marquant une nouvelle fois l'histoire en devenant le second coach africain et francophone à remporter un titre de champion NBA, dans l'ombre d'une équipe de Denver en pleine ascension.

Né le 3 septembre 1977 à Mbour, l'ascension de l'ancien pivot des Lions, Boniface Ndong, a été fulgurante. Après avoir fait ses preuves en Europe, il a réalisé le rêve de tout basketteur en rejoignant la NBA et les Los Angeles Clippers pour la saison 2005-2006, à seulement 27 ans. Mais c'est sur le continent africain qu'il a atteint un sommet personnel inoubliable, en étant désigné **meilleur** pivot et MVP du Championnat d'Afrique des Nations 2005 à Alger.

Une distinction individuelle prestigieuse, malgré la défaite du Sénégal en finale face à l'Angola, qui a scellé son statut de leader incontesté et de fierté nationale. Boniface a participé à deux AfroBasket avec les Lions.

Sa carrière européenne fut tout aussi brillante. Après un passage marquant à l'Unicaja Málaga, à Saint-Pétersbourg en Russie, il signe au prestigieux FC Barcelone où il remporte l'EuroLeague en 2010 et la Coupe du Roi la même année. Il met fin à sa carrière de joueur en 2013, après une dernière saison avec le Galatasaray SK en Turquie, laissant derrière lui une trace indélébile de son passage.

Une reconversion réussie

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Boniface Ndong se tourne naturellement vers le coaching. Il est nommé sélectionneur des Lions du Sénégal en février 2020, avec l'objectif de ramener le pays au sommet du basket africain. Cependant, le défi s'avère ardu. Malgré une médaille de bronze à l'AfroBasket 2021 à Kigali, il échoue à qualifier l'équipe pour la Coupe du monde 2023, ce qui met fin à son aventure avec la Fédération sénégalaise de basketball en juillet 2022.

Loin d'être abattu, il rebondit avec brio. Son expertise et sa vision du jeu sont rapidement remarquées par l'encadrement de l'équipe nationale du Canada, où il devient assistant coach. Mieux encore, il intègre le staff technique des Denver Nuggets, l'une des franchises les plus respectées de la NBA.

Une collaboration qui sera couronnée de succès, puisque Boniface Ndong devient le second entraîneur adjoint africain et francophone à brandir le trophée de champion NBA, une consécration suprême qui fait de lui un modèle inspirant pour toute une génération.