Sénégal: Elevage - 1,45 milliard de FCFA pour dynamiser le secteur

16 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Pathé Niang

Le Sénégal bénéficie d'un financement de 1,45 milliard de FCfa destiné à soutenir le cheptel national et à renforcer l'élevage. L'objectif est d'améliorer la productivité et la qualité des troupeaux tout en consolidant la souveraineté alimentaire et la résilience du secteur pastoral.

Le gouvernement, par l'intermédiaire du Groupe de Promotion de l'Entrepreneuriat au Sénégal (Gpes), a confirmé la réception d'un financement de 1,45 milliard de FCfa destiné au soutien du cheptel national. Selon un communiqué, cette initiative vise à améliorer la productivité et la qualité des troupeaux, mais également à renforcer la souveraineté alimentaire.

Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a salué cette initiative qui traduit la volonté de l'État de soutenir durablement le secteur pastoral. Il a précisé que l'objectif est de fournir aux éleveurs les moyens d'accroître la productivité et la qualité de leurs troupeaux tout en adoptant une approche durable et adaptée aux réalités pastorales.

« Ensemble, nous posons les bases d'un avenir prospère pour l'élevage au Sénégal », a-t-il ajouté. Grâce à ce financement, les autorités prévoient d'accélérer la réception d'animaux d'ici fin septembre. Cette étape est considérée comme cruciale pour renforcer la résilience du secteur et garantir l'autonomie alimentaire du pays.

D'après un rapport du département américain de l'Agriculture (Usda), la production locale de lait a augmenté de 15,2 % entre 2017 et 2021, passant de 243,5 à 280,6 millions de litres. Cette progression s'explique, toujours selon la même source, par l'amélioration génétique des races locales et la transformation des exploitations extensives en systèmes semi-intensifs.

Parallèlement, les indicateurs de consommation et de cheptel reflètent la progression du secteur. Selon l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd), la consommation de viande par habitant a atteint 18,5 kg en 2021, dont 5,3 kg de viande bovine. Le cheptel bovin national comptait plus de 3,6 millions de têtes en 2019, témoignant de la vitalité et du potentiel de l'élevage sénégalais.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.