Congo-Kinshasa: Les billets déchirés de francs congolais paralysent les échanges commerciaux à Goma

Depuis plusieurs semaines, la circulation de billets de francs congolais en mauvais état perturbe les échanges commerciaux à Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Les coupures les plus concernées sont celles de 500 FC et 1000 FC, souvent déchirées ou excessivement usées, qui circulent abondamment dans cette ville volcanique.

Cette situation crée même des tensions et des malentendus au sein de la population.

Françoise, une habitante de Goma, raconte avoir envoyé son fils acheter du sucre avec un billet de 500 FC.

En retour, elle a reçu une monnaie en très mauvais état, inutilisable dans les commerces. Elle soupçonne le boutiquier d'avoir profité de l'âge de l'enfant pour se débarrasser de billets qu'il ne pouvait lui-même écouler.

« Je suis piégée. Je ne veux pas refiler ces billets à quelqu'un d'autre et lui causer les mêmes ennuis. Mais je ne peux pas non plus les utiliser. Je suis obligée de les garder, quitte à les perdre, alors que j'ai besoin de cet argent », confie-t-elle, désemparée.

Les chauffeurs de taxi sont également confrontés au problème. L'un d'eux témoigne que certains passagers, une fois arrivés à destination, lui tendent des billets abîmés en affirmant ne rien avoir d'autre. Ayant déjà rendu le service, il se voit contraint de les accepter, malgré leur inutilisabilité.

La fermeture de la Banque centrale et des autres banques commerciales à Goma depuis fin janvier aggrave la situation. Les habitants n'ont plus de recours pour échanger ou déposer ces billets détériorés, et se sentent abandonnés.