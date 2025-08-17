Congo-Kinshasa: Arrivée du premier lot de matériel pour la modernisation de l'aéroport de Lodja

Le premier lot de matériel destiné à la modernisation de l'aéroport de Lodja est arrivé ce jeudi 14 août dans cette cité située au coeur de la province du Sankuru.

Ce lot comprend notamment plusieurs fûts de carburant, des sacs de ciment, une pelle chargeuse, ainsi que divers équipements nécessaires à la viabilisation de Lumumba Ville, un projet symbolique dédié à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, héros national congolais.

La réception officielle du matériel a été assurée par les directeurs provinciaux de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) et de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions entre la RDC et les partenaires privés.

Selon Eddy Shungu, directeur provincial de l'ACGT, les travaux de modernisation de l'aéroport vont débuter sous peu :

« C'est suffisamment bon pour démarrer les travaux de l'aéroport de Lodja. Il y a encore du matériel à Bena Dibele et à Kinshasa, qui arrivera lors d'une deuxième rotation. Phase par phase, les travaux évolueront sans difficulté ».

L'entreprise ADI Construct, adjudicataire du marché, est déjà présente sur le site pour lancer les travaux.

Ce projet de modernisation vise à rouvrir la voie aux échanges commerciaux entre Lodja et les grandes villes telles que Kinshasa, Mbuji-Mayi, Goma et Bukavu, renforçant ainsi l'intégration économique et le désenclavement de la province du Sankuru.