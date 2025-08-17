Congo-Kinshasa: Au moins 850 femmes bénéficient d'un projet d'autonomisation économique à Nyiragongo

Au moins 850 femmes et jeunes filles, majoritairement des retournées, bénéficient depuis vendredi 15 août d'un projet d'autonomisation économique et de promotion du leadership féminin à Nyiragongo (Nord-Kivu).

Ce projet de six mois, soutenu par le PNUD et mis en oeuvre par l'ONG Action Unie pour le Développement Intégral en RDC (Audi Congo), vise à offrir des formations en gestion financière, en épargne, ainsi que dans divers métiers tels que la coupe et couture, la pâtisserie, la boulangerie, entre autres.

Les femmes retournées ont salué cette initiative, après avoir passé une partie de leur vie dans des camps de déplacés.

Des femmes du territoire de Nyiragongo placent beaucoup d'espoir dans ce projet, comme l'exprime Bernadette Kabuya Nduyenabo :

« Nous avons traversé une période difficile, nous vivons avec le traumatisme, la gestion des problèmes nous dépasse. Mais avec Audi Congo, la femme va s'épanouir ».

Noella Kaseke, chargée du genre au sein de l'organisation Audi Congo, a expliqué que ce projet vise à soutenir les femmes de la région dans leur processus de relèvement après une période de crise.

« Nous venons accompagner les femmes retournées dans leur situation de détresse. Elles ont perdu espoir, elles ne savent pas par où commencer. Mais grâce à l'appui du PNUD dont les piliers sont la résilience, le développement et le relèvement -- nous sommes là pour leur redonner espoir », a-t-elle souligné.