Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour le renforcement des mécanismes de désengagement des ADF à Bapere

Réunis en dialogue social le jeudi 14 août à Mangurejipa, les communautés du secteur de Bapere, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), ont lancé un appel pressant au Gouvernement congolais et à ses partenaires pour le renforcement des mécanismes de désengagement des rebelles ADF.

Les participants ont particulièrement insisté sur la nécessité d'un accompagnement psychologique pour les victimes des conflits armés, ainsi que pour les familles accueillant les rescapés ou anciens membres des groupes armés.

Cette initiative, portée par l'ONG Jeunes Ambassadeurs pour la Paix et le Développement (JAPED), a rassemblé des représentants des communautés locales, rescapés et ex-combattants des ADF, chefs de localités et de groupements, membres de la société civile, ainsi que les représentants des forces conjointes FARDC-UPDF engagées dans les opérations militaires dans la région.

Le coordinateur de JAPED, Disciple Makasi, a souligné que cette action s'inscrit dans une dynamique de paix et vise à appuyer le processus de stabilisation dans le secteur de Bapere.

Selon lui, ce dialogue communautaire a également pour objectif de promouvoir la cohésion sociale à travers la mobilisation des communautés locales en faveur des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les rebelles ADF.

« Il est crucial de doter les communautés de Bapere des outils nécessaires pour se protéger contre le recrutement forcé par les ADF », a plaidé Disciple Makasi, insistant sur l'urgence d'une réponse multisectorielle et inclusive.