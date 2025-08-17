Le Gouvernement burkinabè a annoncé le rapatriement de la dépouille mortelle de notre compatriote Alain Christophe Traoré, connu sous le nom d'Alino Faso.

L'arrivée est prévue le lundi 18 août 2025 à 14h25 à l'aéroport international de Ouagadougou.

Selon le communiqué du porte-parole du gouvernement burkinabè, ce rapatriement intervient à l'issue de démarches « soutenues, menées conjointement par les autorités burkinabè et la famille Traoré, afin de permettre à l'illustre disparu de bénéficier d'obsèques dignes et honorables dans son pays natal. »

Alain Christophe Traoré alias Alino Faso, figure reconnue pour son patriotisme et son engagement social, laisse derrière lui le souvenir d'un homme dévoué aux causes citoyennes, rapporte le communiqué. Et d'ajouter que sa disparition, survenue dans des circonstances qualifiées de suspectes, a profondément marqué l'opinion publique.

Dans son communiqué, le Gouvernement a tenu à rassurer la population de sa détermination à faire toute la lumière sur ce drame. Des dispositions idoines seront prises pour que la procédure judiciaire engagée aboutisse et que la vérité soit établie.

Les autorités appellent également les Burkinabè à rester mobilisés, unis et solidaires dans l'attente des résultats de l'enquête, afin de rendre justice à la mémoire d'Alino Faso et de préserver les valeurs qu'il a incarnées