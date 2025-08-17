L'Université Polytechnique de San Pedro a accueilli le 16 août 2025 la cérémonie de récompense du Concours Houphouët-Boigny de Mathématiques, un événement marquant dédié à l'excellence scientifique et académique en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a célébré les accomplissements de l'École Mathématique de Yamoussoukro (Emy) et honoré les lauréats de l'édition 2025 du concours, organisée du 3 au 16 août, visant à renforcer les capacités des enseignants, doctorants et jeunes chercheurs en mathématiques.

Le Concours Félix Houphouët-Boigny de Mathématiques (Cfhbm 2025), doté du prestigieux Prix du Président de la République, célèbre chaque année l'excellence académique des élèves du secondaire dans la discipline des mathématiques, en hommage à Félix Houphouët-Boigny, Père de la Nation. L'édition 2025 a mobilisé 2 644 élèves de la 6e à la Terminale à travers tout le pays. La compétition a permis de consacrer les meilleurs lauréats lors d'une grande finale nationale.

Tous les lauréats de cette édition 2025 proviennent du Lycée d'Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, une performance impressionnante qui témoigne de l'engagement et du travail acharné des élèves. Au niveau de la 6e et de la 5e, Gbané Aliadji Abdul Aziz, du Lycée d'Excellence Alassane Ouattara, a remporté le prix Félix Houphouët-Boigny avec une moyenne impressionnante de 18/20. Cependant, aucun lauréat n'a été désigné pour les niveaux 4e et 3e, car aucun des candidats n'a atteint la moyenne requise.

Au niveau de la Seconde, Dovonou Yves-Uriel Konan, également du Lycée d'Excellence Alassane Ouattara, a surclassé tous ses concurrents avec une moyenne de 15/20, décrochant le prix. Enfin, au niveau de la Première et de la Terminale, Kouiamedo Kedie Ange Modeste a obtenu la récompense avec une moyenne de 13/20.

Le président du Concours Félix Houphouët-Boigny de Mathématiques 2025, Docteur Essoh Modeste, a exprimé sa fierté devant la mobilisation de 2 644 élèves venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Selon lui, ce concours met en lumière la vitalité et le génie de la jeunesse ivoirienne.

« De la 6e à la Terminale, des centaines d'esprits brillants ont rivalisé de logique, de créativité et de persévérance », a-t-il souligné. Il a félicité les meilleurs lauréats, les qualifiant de véritables ambassadeurs de l'excellence académique et de symboles d'une Côte d'Ivoire ambitieuse et tournée vers l'avenir.

Au nom du Président de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire (Smci), le Professeur Saliou Touré, le Professeur Coulibaly Adama, secrétaire général de la Smci, a adressé ses félicitations aux lauréats. Il a souligné que leur victoire est une invitation à aller plus loin : « Vous êtes aujourd'hui les Ambassadeurs de cette excellence que nous voulons promouvoir.

Vous avez su faire preuve d'endurance, de logique, d'analyse et de créativité. Recevez nos félicitations les plus sincères (...) Allez plus loin. Représentez la Côte d'Ivoire dans les concours internationaux ». Il a également insisté sur l'importance pour la Côte d'Ivoire de disposer de mathématiciens et de jeunes esprits curieux, rigoureux et créatifs.

A son tour, le professeur Adou Jérôme Kablan, directeur de l'Afrique mathématique, informatique, président de l'école de mathématique de Yamoussoukro a félicité les gagnants.

L'Université Polytechnique de San Pedro soutient l'Initiative

Le Professeur Zoueu Jérémie, Vice-Président de l'Université Polytechnique de San Pedro, a salué l'initiative de la Société Mathématique de Côte d'Ivoire qui, par ce concours, promeut l'enseignement des mathématiques. Il a ajouté que l'Université se reconnaît pleinement dans les valeurs d'excellence promues par l'École Mathématique de Yamoussoukro et le Prix Félix Houphouët-Boigny.

« Notre université se reconnaît dans les valeurs d'excellence et partage l'ambition d'être un acteur majeur de la croissance économique par la formation d'un capital humain qualifié », a-t-il déclaré.