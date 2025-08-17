Cote d'Ivoire: Dr Moreau à Assoumoukro - « Offrir des opportunités à la jeunesse plutôt que l'assistanat »

La place publique d'Assoumoukro, village situé à un kilomètre de M'batto, était au rythme de la grande finale de football opposant le FC Accacianou au FC City, le 9 août 2025. Mais au-delà de l'enjeu sportif, l'événement a été marqué par le message fort adressé à la jeunesse par Dr Moreau Kablan Bilé, fils du Moronou et natif de la localité.

En marge de cette rencontre, Dr Moreau a partagé sa vision pour l'avenir de M'batto : transformer cette terre, autrefois surnommée la « boucle du cacao », en un pôle industriel capable d'abriter des usines de transformation de l'hévéa, des fèves de cacao et des cerises de café. Selon lui, ce projet vise à offrir des perspectives d'emplois à la jeunesse, réduire l'oisiveté, freiner l'exode rural et favoriser une insertion durable des jeunes dans le tissu économique local.

Pour illustrer son engagement, Dr Moreau a exhorté les jeunes à se départir de la dépendance à l'assistance et à embrasser une dynamique d'autonomie et d'effort personnel. « Je préfère apprendre à la jeunesse à pêcher plutôt que de lui donner du poisson chaque jour », a-t-il affirmé, reprenant une maxime qu'il considère comme un guide pour son action.

Cette finale de football, qui a mobilisé une foule nombreuse et enthousiaste, a également été l'occasion de renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale autour du sport roi. Après un match disputé, c'est le FC Accacianou qui s'est imposé par un but à zéro face au FC City, décrochant ainsi le trophée.

La journée avait débuté par un match en levée de rideau, animé par l'équipe féminine de football d'Assoumoukro, dont la prestation a été saluée par le public. La présence et la performance des jeunes filles ont contribué à la réussite de cette fête sportive, témoignant de la vitalité et de l'inclusion progressive du sport féminin dans la région.

En soutien aux initiatives locales et pour encourager la pratique du sport, Dr Moreau a offert plusieurs lots aux différentes équipes participantes : trophées, maillots, ballons et appuis financiers. Un geste qui s'inscrit dans la continuité de son engagement à accompagner la jeunesse dans ses projets, qu'ils soient sportifs, éducatifs ou économiques.

À travers cette action, Dr Moreau a rappelé que l'avenir de M'batto repose sur une jeunesse active, créative et responsable, appelée à transformer les richesses agricoles locales en véritables leviers de développement.