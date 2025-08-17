Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Inhumation des victimes au cimetière d'El Alia

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les victimes de l'accident de chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach ont été inhumées, samedi au cimetière d'El Alia (Alger), en présence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, ainsi qu'une importante délégation ministérielle.

Dans des cimetières situés également dans les wilayas d'Alger et de Bouira, les dépouilles des victimes de ce tragique accident ont été accompagnées à leur dernière demeure dans une atmosphère funèbre empreinte de recueillement, en présence des familles endeuillées, d'une foule nombreuse de citoyens, de membres du gouvernement, de cadres de l'Etat et des autorités locales.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté, dès la survenance de l'accident, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes. Il a également décrété un deuil national d'un jour avec mise en berne de l'emblème national.

L'accident a coûté la vie à 18 personnes et fait 23 blessés.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.