Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Inhumation des victimes au cimetière d'El Alia

ALGER — Les victimes de l'accident de chute d'un bus de transport de voyageurs dans l'Oued El Harrach ont été inhumées, samedi au cimetière d'El Alia (Alger), en présence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, ainsi qu'une importante délégation ministérielle.

Dans des cimetières situés également dans les wilayas d'Alger et de Bouira, les dépouilles des victimes de ce tragique accident ont été accompagnées à leur dernière demeure dans une atmosphère funèbre empreinte de recueillement, en présence des familles endeuillées, d'une foule nombreuse de citoyens, de membres du gouvernement, de cadres de l'Etat et des autorités locales.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté, dès la survenance de l'accident, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes. Il a également décrété un deuil national d'un jour avec mise en berne de l'emblème national.

L'accident a coûté la vie à 18 personnes et fait 23 blessés.