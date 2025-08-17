Ile Maurice: Paysage culturel du Morne - Une montagne à soulever

L'accident de montagne mortel, survenu mardi au site classé patrimoine mondial, pose la question cruciale : le Morne Heritage Trust Fund a-t-il les moyens de gérer ce Paysage culturel ?

Drame au Morne. Depuis l'ouverture de l'accès public à la montagne en 2016, un premier décès de randonneur - un touriste allemand âgé de 20 ans- a été enregistré, mardi, le 12 août dernier.

Deux questions cruciales se dressent, abruptes, comme les parois de la montagne-symbole : que prévoit le plan de gestion du site, notamment le Visitor management plan ? «Il n'y a pas de restrictions à l'escalade par rapport à l'âge des randonneurs, ni à leur état de santé. Le choix est laissé au public qui veut absolument voir la croix», souligne une source. Plus largement, est-ce que Le Morne Heritage Trust Fund (LMHTF) a les moyens de gérer le Paysage culturel d'une superficie totale de 349,6 hectares ?

D'aucuns y ont vu des «signes avant-coureurs» du contrôle inadéquat du site. Les cordes, qui avaient été installées le long du parcours d'escalade en 2016 à l'ouverture du site au public, ont depuis longtemps disparu. On rappelle ces actes irrespectueux, voire choquants : le sommet tagué avec de la peinture fluorescente, des randonneurs juchés sur la croix de fer installée en haut de la montagne, pour prendre des selfies.

Un ancien cadre du LMHTF, qui a préféré garder l'anonymat, ne cache pas son «dégoût» du ministère, qui sous le précédent gouvernement, s'appelait Arts et patrimoine culturel. «On a eu beau dire. Cela n'a servi à rien. Zot pa finn pran Le Morne Heritage Trust Fund kont ditou. Aujourd'hui, pour le personnel existant, zot lame anba ros».

«Management Plan» resté... en plan

Exemple : l'Integrated Management Plan. La dernière version publique date de 2018. Les règlements de l'UNESCO prévoient que le plan de gestion soit mis à jour après une période d'environ cinq ans. Un nouveau plan a été préparé en 2023. «Il dort dans un tiroir. Il y a eu des bâtons dans les roues. On a tellement tardé à le faire avaliser par le Conseil des ministres qu'entretemps, on a changé de gouvernement», indique une source. L'Integrated Management Plan 2023-2027 mentionne aussi un Risk management plan et un Visitor management plan, qui doivent être élaborés.

LMHTF assure-t-il des visites guidées ? Le plan de gestion cite une progression du nombre de visiteurs à «environ 5 000 par mois». Il existe des expériences moins sportives, notamment pour les élèves du primaire et du secondaire. «Many Mauritians are aware of the anniversary of the abolition of slavery, many are still unaware of why the property must be protected», souligne le plan de gestion.

Un avis de recrutement de «heritage guide» a été lancé en décembre 2023. Une source indique qu'un seul guide, «enn zanfan landrwa» avait été recruté. L'objectif était de «contribuer à l'empowerment des descendants qui habitent dans la région».Mais aucune suite n'aurait été donnée au contrat.

L'organigramme du Trust fund recense, outre la directrice, l'historienne Stephanie Tamby Lai Kong Ling, en poste depuis 2023, un site manager, un «heritage guide» et trois «surveillants». Il y a 15 jours, depuis le 1er août dernier, c'est par voie de communiqué que le Trust fund a indiqué que son bureau, situé au Hennessy Court à Port-Louis, a été relocalisé à Coteau Raffin.

Fait à souligner, l'Integrated Management Plan 2023-2027, qui est un document officiel, préparé par le ministère des Arts, bien que non soumis, reconnait que «though there is a director and a site manager, there is need for additional staff to manage the lagoon and the landscape. In essence, the management of the property itself is currently lacking». Dans un contexte de caisses publiques «vides», y aurat-il des recrutements ?

Après le drame de mardi, le ministre Mahen Gondeea a déclaré que «pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, des règlements sont en cours d'élaboration, notamment pour rendre obligatoire la présence d'un guide lors de l'ascension». Cette activité sera-t-elle assurée uniquement par le privé ou LMHTF aura-t-il un rôle à jouer ?

Le plan de gestion en appelle aussi à d'autres autorités compétentes pour épauler le Trust fund. «Though some authorities are assisting in property management for their jurisdiction areas like the Beach Authority, there is need for more cooperative governance that will involve diverse stakeholders.» C'est dire que le Trust fund est débordé.

Trou-Chenille en état de délabrement

Le Budget 2025-2026 prévoit Rs 5 millions pour l'«upgrading of Trou-Chenille trail». Une tranche d'un projet échelonné sur plusieurs années. Coût total estimé du projet : Rs 51 millions. Le plan de gestion souhaite qu'une connexion soit établie entre les trails du Morne et ceux du parc national de RivièreNoire. Sauf que la concrétisation du projet passe par la construction d'un Interpretation centre au Morne, un lieu qui permet de comprendre les symboliques de marronnage, la résistance à l'esclavage. Un (vieux) projet estimé (dans l'Integrated Management Plan 2023-2027) à Rs 171 millions.

Et dire que l'Open air museum, qui existe déjà à Trou-Chenille est dans un état de délabrement. Le ministre des Arts, Mahen Gondeea, l'a constaté lors d'une visite sur place, le 9 mai dernier. La somme de Rs 3 millions figure dans le Budget 2025-2026 pour la rénovation des lieux. Un projet d'une valeur totale de Rs 10 millions, lui aussi échelonné sur plusieurs années.

Lors de la séance parlementaire du 13 mai dernier, en réponse à une question sur les actes de vandalisme au Morne, le ministre avait parlé de «no signage, no surveillance, no preventive strategy and not even a contingency plan to address acts of desecration». Avant d'annoncer qu'un appel d'offres pour des panneaux de signalisation avait été lancé, ajoutant que la révision de Le Morne Heritage Trust Fund Act serait initiée «to introduce explicit provisions and appropriate sanctions against desecration, vandalism or acts causing moral damage to sacred and heritage sites».

Moins coûteux, la consultation publique, qui doit réunir les habitants, les opérateurs économiques, les autorités. Une source indique que ce forum - qui fait partie des règlements de l'UNESCO - n'aurait pas été organisé sur une base régulière.

Neuf ans après l'ouverture de la montagne au public, le site cherche toujours son modèle économique. Le constat a plusieurs fois établi que le site ne bénéficie pas financièrement aux habitants de la région. L'Integrated Management Plan 2023-2027 explique que «one may also want to distinguish between the business of running the Trust itself, and the business of operating that part of the Paysage culturel du Morne that will essentially become a small 'heritage park', namely the foothills and slopes of the mountain».

L'Integrated Management Plan 2023-2027 pour le Paysage culturel du Morne s'accompagne d'une série de plans subsidiaires. Le 29 juillet 2024, le Comité du patrimoine mondial a approuvé un montant de USD 39 850 (autour de Rs 1,8 millions) pour des «services de conseil pour la révision du plan de développement économique local du Paysage culturel du Morne». Cette somme figure dans le budget de Rs 17,4 millions accordé au LMHTF, pour l'année financière 2025-2026.

Deux sites classés : deux destins

Depuis le changement de gouvernement en novembre 2024, un nouveau Chairperson n'a pas encore été nommé pour remplacer Jean-Claude Jance au Morne Heritage Trust Fund. À l'Aapravasi Ghat, la situation était identique jusqu'à hier quand Sukhend Ramdass a été nommé chairperson en remplacement de Rishiraj Kanhye et l'ancien ministre Vishnu Bundhun a été désigné directeur.

Chronologie

· 2008 : Le Paysage culturel du Morne est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

· 2016 : Huit ans après l'obtention du statut de site du patrimoine mondial, ouverture de l'accès public et gratuit au sommet de la montagne. Auparavant, il n'existait que des accès passant par des terres privées.

· 2023 : En février, fermeture de l'accès public à cause d'un éboulement sur la montagne, rendant le sentier de randonnée impraticable.

· 2023 : En juillet, ouverture ouverture d'un sentier alternatif public et gratuit.

· 2024 : Inauguration d'un sentier menant à la Vallée des ossements au Morne.