Afrique: CHAN 2025 - Madagascar arrache sa qualification face au Burkina, la Tanzanie se ménage avant les quarts

Madagascar jouait sa survie dans ce CHAN contre le Burkina Faso ce samedi 16 août. Les Barea n'ont pas déçu leurs supporters et ont remporté ce match (2-1), synonyme de qualification pour les quarts de finale. Au même moment, la Tanzanie, déjà assurée de finir en tête du groupe B, s'est contentée d'un match nul contre la Centrafrique (0-0), qui était déjà éliminée.

Les Malgaches sont arrivés à l'Amaan Stadium de Zanzibar, en Tanzanie, avec un objectif en tête : gagner, et rien d'autre. Car gagner, c'était s'assurer de passer devant la Mauritanie, deuxième de la poule B et qui a déjà disputé tous ses matchs.

Médailles de bronze lors de l'édition 2022 du CHAN, les Malgaches avaient à coeur de ne pas sortir de la compétition dès la phase de groupes. Surtout que face à eux, le Burkina Faso n'avait plus rien à jouer. Les Étalons locaux ont dit au revoir aux quarts de finale en perdant contre la Mauritanie (1-0), le 13 août dernier.

Alors Madagascar a attaqué d'entrée de jeu, et a surpris les Étalons dès la septième minute, avec un but de leur avant-centre Fenohasina Razafimaro. Mais le sélectionneur des Barea, Romuald « Rôrô » Rakotondrabe, avait prévenu, ce n'est pas parce que le Burkina ne peut plus se qualifier que ce sera pour eux un match facile : « C'est une équipe joueuse qui voudra sauver son honneur », avait t-il déclaré en conférence de presse.

Le temps lui a donné raison, parce que les Étalons, combatifs, ont vite recollé au score grâce à leur attaquant Souleymane Sangare (25'). « On veut terminer sur une bonne note [...] Nous sommes tristes de ne pas être qualifiés, mais on veut offrir une belle image du Burkina Faso », avait averti de son côté Patrick Malo, 33 ans, et un des vétérans de l'équipe.

La promesse a été tenue du côté des Burkinabés, qui se sont montrés très dangereux durant la première mi-temps en cadrant notamment six frappes et manquant à plusieurs reprises de prendre l'avantage au score.

Si les Barea avaient malgré tout plus à jouer dans ce match, les joueurs du Burkina n'ont pas manqué d'envie eux aussi durant la seconde mi-temps. C'est finalement Madagascar qui s'est imposé, grâce à un but sur pénalty de Rafanomezantsoa (59'), un avantage que l'équipe adverse n'a pas réussi à rattraper. Avec cette victoire, les Malgaches éliminent donc les Mauritaniens de ce CHAN et filent direction les quarts de finale.

La Tanzanie fait le minimum avant les quarts

Au même moment, au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam en Tanzanie, se jouait un match avec bien moins d'enjeu. La Tanzanie recevait la Centrafrique. Un affrontement entre deux équipes diamétralement opposées au classement, puisque l'un des pays hôtes du CHAN a remporté ses trois premiers matchs de poule alors que la sélection centrafricaine les a tous perdus. La première sélection était déjà assurée de finir en tête de la poule B, tandis que la seconde était garantie de finir dans les deux dernières équipes du groupe.

Un match sans enjeu donc, mais aussi sans réelle intensité. La Tanzanie a mis le pied sur le ballon tout le long du match, s'est montrée dangereuse sur quelques occasions, mais n'en a concrétisé aucune. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, laissant désormais la Tanzanie se concentrer sur la prochaine étape de la compétition.