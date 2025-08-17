Congo-Kinshasa: Est du pays - Kinshasa s'indigne après la nomination d'un consul général kényan à Goma

Les tensions entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Kenya se sont ravivées ce week-end. La nomination annoncée vendredi 15 août par le président kényan, William Ruto, d'un consul général, Judy Kiaria Nkumiri, à Goma, ville occupée depuis sept mois par le groupe AFC/M23, a provoqué la colère de Kinshasa, qui y voit une décision « inappropriée ».

L'annonce de la présidence kényane a provoqué l'émoi sur les réseaux sociaux. Ce samedi 16 août, le gouvernement congolais a expliqué ne pas avoir été saisi officiellement par les autorités kényanes. La cheffe de la diplomatie congolaise a échangé dans la journée avec son homologue du Kenya sur l'état des relations bilatérales.

Dans un communiqué qui a précédé cet échange téléphonique, la RDC estime que cette nomination est « inappropriée » dans une ville occupée par l'AFC/M23 avec le soutien du Rwanda.

La RDC rappelle que toute désignation d'un chef d'un poste consulaire étranger sur son territoire demeure subordonnée à son agrément préalable. Kinshasa met ainsi en garde et appelle à la « prudence » de Nairobi afin « d'éviter toute incompréhension, spéculation ou apparence de légitimation de l'occupation illégale » des territoires par l'AFC/M23.

Une réaction jugée insuffisante par le mouvement citoyen (LUCHA), qui réclame la suspension des relations diplomatiques et économiques avec le Kenya. Pour ce collectif, la démarche de Nairobi est un « affront » au droit international et envoie un signal dangereux : celui d'une normalisation d'une occupation imposée par la force et la terreur.